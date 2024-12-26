Забронированный рабочий. Иллюстративное фото: УНИАН

Минобороны приняло решение об автоматическом продлении действующих бронирований от мобилизации на один месяц, но не позднее 28 февраля 2025 года. Это касается бронирований, которые были действительны по состоянию на 19 декабря 2024 года и предоставлены в соответствии с Постановлением №76 от 27 января 2023 года.

Об этом в своем Facebook написала замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

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Почему решили продолжить бронирование

Сообщение Екатерины Черногоренко. Фото: Скриншот

По словам Черногоренко, данное решение было принято в связи с временным прекращением работы государственных реестров в результате кибератаки.

Срок действия автоматического продления бронирования определяется индивидуально для каждого случая. К примеру, если бронирование работника заканчивалось 20 декабря 2024 года, то его автоматически продлят до 20 января 2025 года.

В случае завершения действия бронирования до 19 декабря 2024 (до кибератаки), работодатели смогут его возобновить после возобновления работы государственных реестров.

До 27 декабря для всех военнообязанных, бронирование которых отражено в системе "Резерв+" и подпадает под действие Постановления №76, будет автоматически продлено действие бронирований.

Напомним, недавно эксперт объяснил, как получить бронирование от мобилизации и какие документы нужны.

Также мы писали, нардеп Александр Федиенко сообщил, что работники ТЦК и СП совершают многочисленные нарушения, в частности, игнорируют документы о бронировании от мобилизации из-за отсутствия данных в системе "Оберег".