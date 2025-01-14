ТЦК вносит данные о ВВК - сколько времени имеет ТЦК на внесение данных

Внесение данных в реестр "Оберіг". Фото: "Експерт"

Территориальный центр комплектования имеет один день на внесение данных военнообязанного в реестр "Оберіг". На выдачу нового бумажного ВУД ТЦК имеет больше времени — до пяти календарных дней.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию с задержкой внесения ТЦК обновленных военно-учетных данных в реестр "Оберіг" и проблемами с выдачей нового военно-учетного документа, объяснил сроки этих процессов.

"В соответствии с Постановлением КМУ №559 новый ВУД Вам должны были выдать в течение 5 дней. Что касается практики, то да, вопросы с выдачей обычно затягиваются до месяца", — ответил юрист на вопрос гражданина.

Сколько времени ТЦК вносит данные в реестр "Оберіг"

Что касается внесения свежих военно-учетных данных в реестр "Оберіг", то здесь также есть установленные законом рамки.

"Данные по ВВК должны были внести еще на следующий день, как ТЦК получил постановление ВВК", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать, когда ТЦК не вносит данные по бронированию.

Далее, мы сообщали о том, когда не стоит идти в ТЦК несмотря на неточные данные в "Резерв+".