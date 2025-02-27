Результаты ВВК в реестре Оберіг — как быстро должны внести в реестр результаты ВВК

Внесение результатов ВВК в систему. Фото: "Апостроф"

Данные о результате военно-врачебной комиссии в реестр "Оберіг" должен занести территориальный центр комплектования. На этот процесс ему отводится всего один календарный день.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, должен ли территориальный центр комплектования обязательно вносить результаты военно-врачебной комиссии в реестр "Оберіг".

"Да, конечно, результаты ВВК в обязательном порядке должны вноситься в реестр "Оберіг", — пояснил гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Сколько времени ТЦК дают на внесение данных ВВК

Другой юрист, Владислав Дерий, отметил, что в документах, касающихся процесса мобилизации, существует четко определенные временные рамки такого процесса.

"Решение военно-врачебной комиссии о пригодности резервиста или военнообязанного к прохождению военной службы по мобилизации вносится в базу данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" не позднее чем в течение следующего дня со дня поступления соответствующего решения в территориальный центр комплектования", — подчеркнул Дерий.

Он напомнил, что это прямо указано в постановлении Кабмина №560.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени ТЦК имеет на выдачу нового военно-учетного документа.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени имеет ТЦК для проверки права военнообязанного гражданина на отсрочку.