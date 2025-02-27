Результаты ВВК в реестре Оберіг — как быстро должны внести в реестр результаты ВВК

Сколько времени у ТЦК на внесение результатов ВВК в "Оберіг"
Данные о результате военно-врачебной комиссии в реестр "Оберіг" должен занести территориальный центр комплектования. На этот процесс ему отводится всего один календарный день.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Обязанность территориального центра комплектования
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, должен ли территориальный центр комплектования обязательно вносить результаты военно-врачебной комиссии в реестр "Оберіг".
"Да, конечно, результаты ВВК в обязательном порядке должны вноситься в реестр "Оберіг", — пояснил гражданину адвокат Вячеслав Кирда.
Сколько времени ТЦК дают на внесение данных ВВК
Другой юрист, Владислав Дерий, отметил, что в документах, касающихся процесса мобилизации, существует четко определенные временные рамки такого процесса.
"Решение военно-врачебной комиссии о пригодности резервиста или военнообязанного к прохождению военной службы по мобилизации вносится в базу данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" не позднее чем в течение следующего дня со дня поступления соответствующего решения в территориальный центр комплектования", — подчеркнул Дерий.
Он напомнил, что это прямо указано в постановлении Кабмина №560.
Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени ТЦК имеет на выдачу нового военно-учетного документа.
Добавим, мы сообщали о том, сколько времени имеет ТЦК для проверки права военнообязанного гражданина на отсрочку.
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