З 1 березня ТЦК почнуть надсилати більше штрафів за порушення правил військового обліку

Засмучений чоловік за ноутбуком. Ілюстративне фото: pexels.com

З 1 березня 2025 року очікується посилення контролю за дотриманням правил військового обліку, а винесення постанов про адміністративну відповідальність військовозобов'язаних почастішають. Важливо моніторити ситуацію зі штрафом, щоб він не подвоївся.

Про це в коментарі УНІАН заявив юрист Адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергій Ланкін.

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За словами юриста, наразі спостерігається тенденція до зростання кількості штрафів за порушення правил військового обліку, зокрема за неявку за повістками та відмову проходити ВЛК.

В разі ігнорування повісток, отриманих навіть шляхом надсилання "Укрпоштою", або відмови від проходження ВЛК, громадян можуть оштрафувати. Подібні випадки вже розглядаються в судах.

Ланкін зазначив, що внесення до реєстру "Оберіг" як особи, яка перебуває у розшуку, може створити проблеми, зокрема, завадити бронюванню на підприємствах, які проходять процедуру переоформлення статусу критично важливих.

Розмір штрафів за порушення правил військового обліку визначено Постановою Кабінету Міністрів України №1487:

для громадян – від 17 000 до 25 500 гривень;

для посадових та юридичних осіб – від 34 000 до 59 000 гривень.

Несвоєчасна сплата штрафу призведе до його подвоєння після звернення до виконавчої служби. Важливо також пам'ятати, що сплачення штрафу не звільняє від виконання обов'язку, який був проігнорований, нагадує юрист.

Штрафи можуть бути виписані за такі порушення:

неявка за повісткою;

відмова проходити ВЛК;

псування або втрата військових документів;

не взяття на військовий облік (зокрема, і жінок-медиків та юнаків віком 17 років);

неповідомлення ТЦК про працевлаштування, переїзд або зміну сімейного статусу.

Щоб перевірити наявність штрафу можна просто прийти в ТЦК, або скористуватись послугою платформи Opendatabot (99 гривень), перевірити Єдиний реєстр боржників чи скористуватись додатком Дія.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має ТЦК на внесення результатів ВЛК до реєстру "Оберіг".

Додамо, ми повідомляли про те, що робити, коли територіальний центр комплектування не видає висновок військово-лікарської комісії.