Висновок військово-лікарської комісії - ТЦК не видає документ про ВЛК на руки військовозобов'язаному

ТЦК не видав висновок ВЛК — що робити
Територіальний центр комплектування має видати військовозобов’язаному документ із висновком ВЛК щодо його придатності до військової служби. Відмова від видачі цього документу є незаконною.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Громадянин не отримав висновок ВЛК
До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який поскаржився, що у територіальному центрі комплектування йому не видали висновок військово-лікарської комісії.
Громадянин поцікавився, чи є такі дії ТЦК законними.
"Вам повинні були видати примірник довідки ВЛК під особистий підпис", — запевнив адвокат Юрій Айвазян.
Куди звертатися військовозобов’язаному
Інший юрист, Євген Олександрович, підтвердив слова колеги: "Дії працівників ТЦК є незаконними".
У такій ситуації, підкреслив правник, військовозобов’язаний має право подати скаргу на дії ТЦК — як до регіонального центру комплектування, так і у Міністерство оборони.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити військовозобов’язаному громадянину, якщо регіональна ВЛК не затверджує результати штатної військово-лікарської комісії.
Додамо, ми повідомляли про чотири підстави для оскарження рішення ВЛК.
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