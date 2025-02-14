Висновок військово-лікарської комісії - ТЦК не видає документ про ВЛК на руки військовозобов'язаному

Оформлення результатів ВЛК. Фото: "АрміяInform"

Територіальний центр комплектування має видати військовозобов’язаному документ із висновком ВЛК щодо його придатності до військової служби. Відмова від видачі цього документу є незаконною.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Громадянин не отримав висновок ВЛК

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який поскаржився, що у територіальному центрі комплектування йому не видали висновок військово-лікарської комісії.

Громадянин поцікавився, чи є такі дії ТЦК законними.

"Вам повинні були видати примірник довідки ВЛК під особистий підпис", — запевнив адвокат Юрій Айвазян.

Куди звертатися військовозобов’язаному

Інший юрист, Євген Олександрович, підтвердив слова колеги: "Дії працівників ТЦК є незаконними".

У такій ситуації, підкреслив правник, військовозобов’язаний має право подати скаргу на дії ТЦК — як до регіонального центру комплектування, так і у Міністерство оборони.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити військовозобов’язаному громадянину, якщо регіональна ВЛК не затверджує результати штатної військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про чотири підстави для оскарження рішення ВЛК.