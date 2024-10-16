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Рішення ВЛК — чотири підстави для його оскарження

16 жовтня 2024 22:31
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Коли можна оскаржити рішення ВЛК - поради та дії
Процес проходження ВЛК. Фото: ЖОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язані мають право оскаржувати рішення військово-лікарської комісії, якщо лікарі неправильно встановили хворобу чи ступінь тяжкості. Крім того, скаргу можна подати на невстановлення взаємозалежності кількох захворювань, наявних у військовозобов’язаного.

Про це йдеться у наказі Міністерства оборони України.

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Як часто треба проходити ВЛК

Повістки на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) видають співробітники ТЦК у самому центрі чи в складі груп оповіщення.

Військовозобов’язані мають проходити військово-лікарські комісії з певною періодичністю:

  • у мирний час — раз на п’ять років;
  • під час війни — щороку.

Усі підстави для оскарження рішення ВЛК

Згідно із наказом МО, існує чотири підстави для оскарження висновку лікарів, які входять до складу військово-лікарської комісії.

По-перше, скаргу можна подати, коли лікар не тієї спеціалізації встановив наявність або відсутність захворювання.

Крім того, можна оскаржити рішення, коли лікар під час винесення рішення не врахував взаємозалежність кількох хвороб, наявних у військовозобов’язаного.

Також громадянин має право подати скаргу, якщо лікар неправильно обрав ступінь порушення функції організму (внаслідок діагностовано хвороби) відповідно до таблиці Розкладу хвороб, станів та фізичних недоліків.

Четверта підстава — це коли лікар не індивідуалізував придатність військовозобов’язаного до військової служби відповідно до стану його здоров’я.

Нагадаємо, ми писали про те, як саме відбувається процедура оскарження рішення ВЛК.

Також ми повідомляли про те, як рішення ВЛК можуть оскаржити військовослужбовці.

мобілізація лікарі скарги ВЛК ТЦК та СП

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