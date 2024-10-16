Коли можна оскаржити рішення ВЛК - поради та дії

Процес проходження ВЛК. Фото: ЖОТЦК

Військовозобов’язані мають право оскаржувати рішення військово-лікарської комісії, якщо лікарі неправильно встановили хворобу чи ступінь тяжкості. Крім того, скаргу можна подати на невстановлення взаємозалежності кількох захворювань, наявних у військовозобов’язаного.

Про це йдеться у наказі Міністерства оборони України.

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Повістки на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) видають співробітники ТЦК у самому центрі чи в складі груп оповіщення.

Військовозобов’язані мають проходити військово-лікарські комісії з певною періодичністю:

у мирний час — раз на п’ять років;

під час війни — щороку.

Усі підстави для оскарження рішення ВЛК

Згідно із наказом МО, існує чотири підстави для оскарження висновку лікарів, які входять до складу військово-лікарської комісії.

По-перше, скаргу можна подати, коли лікар не тієї спеціалізації встановив наявність або відсутність захворювання.

Крім того, можна оскаржити рішення, коли лікар під час винесення рішення не врахував взаємозалежність кількох хвороб, наявних у військовозобов’язаного.

Також громадянин має право подати скаргу, якщо лікар неправильно обрав ступінь порушення функції організму (внаслідок діагностовано хвороби) відповідно до таблиці Розкладу хвороб, станів та фізичних недоліків.

Четверта підстава — це коли лікар не індивідуалізував придатність військовозобов’язаного до військової служби відповідно до стану його здоров’я.

Нагадаємо, ми писали про те, як саме відбувається процедура оскарження рішення ВЛК.

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