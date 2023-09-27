Як військовим оскаржити рішення ВЛК — МОЗ надало алгоритм дій

Військовослужбовець проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Перед тим як вступити до лав ЗСУ кожен військовозобов'язаний чоловік має обов'язково пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Адже саме вона визначає, чи придатна особа до військової служби. Також військова медкомісія ухвалює рішення, чи здатен військовослужбовець й надалі виконувати свої обов'язки або ж має бути звільнений з війська. Однак трапляються випадки, коли особа не погоджується з рішенням комісії.

Рекомендації для українських військовослужбовців, як самостійно оскаржити рішення військово-лікарської комісії, надала пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Як зазначають в МОЗ, це можна зробити, якщо військовий вважає, що рішення медкомісії не відповідає його реальному стану здоров’я. При цьому оскаржити рішення дозволяється як у досудовому порядку, так і безпосередньо у суді.

Які є підстави для оскарження висновків ВЛК

Порядок проходження медкомісії та оскарження її результатів регулюється Наказом Міністерства оборони України "№402 від 14.08.2008 року "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Законними підставами можуть бути:

при винесенні рішення не був врахований взаємозв’язок двох або більше хвороб;

наявність або відсутність захворювання були встановлені лікарем не тієї спеціалізації;

був обраний не той ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби;

визначаючи обмежену придатність особи, ВЛК не індивідуалізувало таку придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення тих чи інших військових обов’язків.

Варто зазначити, що перелік таких підстав не може бути вичерпним.

Як оскаржити рішення ВЛК у досудовому порядку

Військовому необхідно написати заяву або скаргу про незгоду з висновком ВЛК з проханням переглянути рішення вищою ВЛК.

До заяви чи скарги слід додати:

відповідні медичні документи;

копію попереднього рішення ВЛК;

копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Цей пакет документів можна надіслати поштою або ж принести самостійно у вищу ВЛК.

Після комісія має переглянути оскаржувальну постанову, направити на повторний медогляд та надати новий висновок про стан здоров’я військовослужбовця.

Варто зауважити, що рішення про спірні та складні випадки ухвалюватиме Центральна військово-лікарська комісія (адреса: бульвар Лесі Українки, 10А, Київ).

Військовослужбовець проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Як оскаржити рішення ВЛК в суді

Рішення у суді оскаржується у порядку адміністративного судочинства, відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства. При цьому оскаржити рішення ВЛК виключно за медичними показниками неможливо, оскільки це не компетенція суду.

Однак суд може встановити порушення механізму проведення ВЛК та скасувати відповідне рішення. Також суд може зобов’язати ВЛК здійснити повторний медогляд та дообстежити військового у разі відмови комісії це робити.

Важливо: варто почати з досудового оскарження рішення ВЛК, адже якщо подати скаргу до суду, то повернутися до досудового розв'язання питання вже не вийде.

Які надаються терміни оскарження рішення ВЛК

Строк для звернення до суду для оскарження висновків ВЛК становить:

шість місяців з дня отримання висновку ВЛК, якщо такий висновок не оскаржувався в адміністративному порядку;

з дня отримання висновку ВЛК, якщо такий висновок не оскаржувався в адміністративному порядку; три місяці, якщо такий висновок оскаржувався у вищій ВЛК, з дня отримання висновку такої вищої ВЛК за результатами розгляду відповідного звернення.

Раніше ми писали, які обстеження військовозобов'язаний повинен пройти обов'язково та які фахівці повинні його оглянути.

Нагадаємо, ми повідомляли, як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби.

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