Адвокат розповів, що загрожує ухилянтам, які купили висновок ВЛК

Військово-лікарська комісія. Фото: google.com

Адвокат розповів, що загрожує ухилянтам від мобілізації, які придбали фейкові довідки про стан свого здоров'я. Нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій про непридатність до служби військовозобов'язаних чоловіків, які були видані від 24 лютого 2022 року.

Про це адвокат Олег Леонтьєв розповів для "ТСН".

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Відповідальність за фейкову довідку ВЛК

"У тих осіб, я вважаю, ніякої не може бути відповідальності. Він скаже — я дуже ретельно ставлюся до свого здоров'я. У кожної людини різні типи темпераменту. Людина-іпохондрик себе вічно вважає хворобливою. У неї з носа закапало — вже вважає, що коронавірус, туберкульоз і бозна-що. Голова трошки заболіла — ой, напевно пухлина в голові. Людина не має ніякої відповідальності", — розповів Леонтьєв.

За його словами, чоловік буде нести відповідальність лише у випадку, коли буде доведено, що він заплатив за довідку, якимось незаконним чином отримав незаконне рішення або дав хабаря члену ВЛК.

"Але як це буде доведено в ретроспективі, тим більше, враховуючи, що переважна більшість таких випадків доводиться в судах тільки наявністю відео чи звукозапису. Воно ніяким чином доведено не буде. Хіба що можуть бути випадки, коли людина своїм почерком внесла в якісь медичні документи неправдиві виправлення, дописки, і експерти виявили, що зроблені дописки власне цією людиною. Тут певна річ, нікуди не дінешся", — додав адвокат.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх військово-лікарських комісій з 24 лютого 2022 року. Указ з'явився на сайті Офісу Президента у вівторок, 12 вересня.

Також ми писали, що нові зміни в законодавстві України припускають, що призовникам, яким тимчасово не можна служити, нададуть рік на відновлення, після чого їхній стан здоров'я заново оцінюватиме військово-лікарська комісія. При цьому нагляд за такими призовниками покладено на ТЦК та СП.

Додамо, в Україні вже другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація через російську збройну агресію. Військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років отримують повістки й у разі відсутності відстрочки й серйозних захворювань можуть бути призвані на військову службу. Перед мобілізацією усі мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).