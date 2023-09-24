Адвокат розповів, що загрожує ухилянтам, які купили висновок ВЛК
Адвокат розповів, що загрожує ухилянтам від мобілізації, які придбали фейкові довідки про стан свого здоров'я. Нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій про непридатність до служби військовозобов'язаних чоловіків, які були видані від 24 лютого 2022 року.
Про це адвокат Олег Леонтьєв розповів для "ТСН".
Відповідальність за фейкову довідку ВЛК
"У тих осіб, я вважаю, ніякої не може бути відповідальності. Він скаже — я дуже ретельно ставлюся до свого здоров'я. У кожної людини різні типи темпераменту. Людина-іпохондрик себе вічно вважає хворобливою. У неї з носа закапало — вже вважає, що коронавірус, туберкульоз і бозна-що. Голова трошки заболіла — ой, напевно пухлина в голові. Людина не має ніякої відповідальності", — розповів Леонтьєв.
За його словами, чоловік буде нести відповідальність лише у випадку, коли буде доведено, що він заплатив за довідку, якимось незаконним чином отримав незаконне рішення або дав хабаря члену ВЛК.
"Але як це буде доведено в ретроспективі, тим більше, враховуючи, що переважна більшість таких випадків доводиться в судах тільки наявністю відео чи звукозапису. Воно ніяким чином доведено не буде. Хіба що можуть бути випадки, коли людина своїм почерком внесла в якісь медичні документи неправдиві виправлення, дописки, і експерти виявили, що зроблені дописки власне цією людиною. Тут певна річ, нікуди не дінешся", — додав адвокат.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх військово-лікарських комісій з 24 лютого 2022 року. Указ з'явився на сайті Офісу Президента у вівторок, 12 вересня.
Також ми писали, що нові зміни в законодавстві України припускають, що призовникам, яким тимчасово не можна служити, нададуть рік на відновлення, після чого їхній стан здоров'я заново оцінюватиме військово-лікарська комісія. При цьому нагляд за такими призовниками покладено на ТЦК та СП.
Додамо, в Україні вже другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація через російську збройну агресію. Військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років отримують повістки й у разі відсутності відстрочки й серйозних захворювань можуть бути призвані на військову службу. Перед мобілізацією усі мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).