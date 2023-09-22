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Як часто потрібно проходити ВЛК виключеним з військового обліку: адвокат пояснив

22 вересня 2023 07:05
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Чи мають виключені з військового обліку українці раз на рік проходити ВЛК
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ТЦК та СП/Facebook
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні вже другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація через російську збройну агресію. Військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років отримують повістки й у разі відсутності відстрочки й серйозних захворювань можуть бути призвані на військову службу. Перед мобілізацією усі мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Та чи мають проходити медичну комісію раз на рік виключені з військового обліку — на це питання відповів адвокат Андрій Карпенко на порталі b2bconsult.

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Як пояснив правозахисник, відповідно до ст. 37 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" визначено перелік громадян, які підлягають виключенню з військового обліку, зокрема визнані ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

"Громадянин, який виключений з військового обліку за станом здоров’я, не є військовозобов’язаним. Повторну ВЛК та медогляд взагалі можуть проходити виключно військовозобов’язані громадяни, які перебувають на військовому обліку", — зазначив Карпенко.

При цьому є два випадки, що не передбачають повторної постановки на військовий облік:

  • особи, визнані ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • особи, які досягли граничного віку перебування в запасі.

Громадянина не можуть повторно відправити на медичну комісію, оскільки він не перебуває на військовому обліку, оскільки виключений з нього, та не підлягає повторному взяттю на військовий облік.

"Рішення про визнання непридатним може бути скасоване регіональною ВЛК (а не недійсне) з обґрунтуванням скасування, про що вас повинні повідомити завчасно, надати рішення про скасування з наведенням підстав", — додав Карпенко.

Адвокат підкреслив, необхідно вимагати надання рішення про скасування рішення ВЛК і якщо його не нададуть, особа має право відмовитись від проходження повторної медкомісії.

Нагадаємо, ми повідомляли, де служитимуть чоловіки з ВІЛ та розладами психіки. 

Раніше ми розповідали, що робити, якщо мобілізували хворого.

Також ми писали, які обстеження військовозобов'язаний повинен пройти обов'язково та які фахівці повинні його оглянути.

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