Чи мають виключені з військового обліку українці раз на рік проходити ВЛК

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ТЦК та СП/Facebook

В Україні вже другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація через російську збройну агресію. Військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років отримують повістки й у разі відсутності відстрочки й серйозних захворювань можуть бути призвані на військову службу. Перед мобілізацією усі мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Та чи мають проходити медичну комісію раз на рік виключені з військового обліку — на це питання відповів адвокат Андрій Карпенко на порталі b2bconsult.

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Як пояснив правозахисник, відповідно до ст. 37 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" визначено перелік громадян, які підлягають виключенню з військового обліку, зокрема визнані ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

"Громадянин, який виключений з військового обліку за станом здоров’я, не є військовозобов’язаним. Повторну ВЛК та медогляд взагалі можуть проходити виключно військовозобов’язані громадяни, які перебувають на військовому обліку", — зазначив Карпенко.

При цьому є два випадки, що не передбачають повторної постановки на військовий облік:

особи, визнані ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

особи, які досягли граничного віку перебування в запасі.

Громадянина не можуть повторно відправити на медичну комісію, оскільки він не перебуває на військовому обліку, оскільки виключений з нього, та не підлягає повторному взяттю на військовий облік.

"Рішення про визнання непридатним може бути скасоване регіональною ВЛК (а не недійсне) з обґрунтуванням скасування, про що вас повинні повідомити завчасно, надати рішення про скасування з наведенням підстав", — додав Карпенко.

Адвокат підкреслив, необхідно вимагати надання рішення про скасування рішення ВЛК і якщо його не нададуть, особа має право відмовитись від проходження повторної медкомісії.

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