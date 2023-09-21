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Придатний чи ні? Список хвороб, з якими не беруть до ЗСУ значно скоротили

21 вересня 2023 04:35
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Посилення мобілізації в Україні — кого прибрали зі списку непридатних
Військовозобов'язаний проходить медичну комісію. Фото: ТЦК/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Хвороби та погіршений стан здоров'я є суттєвими причинами для відмови військовозобов'язаному в мобілізації до лав ЗСУ. Придатність до військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медогляду. Законодавством передбачено перелік захворювань, з якими не призивають. 

Водночас нещодавно Міноборони спільно з МОН та громадськими організаціями визнали придатними деяких обмежено придатних до військової служби з певними захворюваннями. Про це свідчить відповідний наказ міністерства оборони №490.

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Також цим наказом тимчасово непридатним відстрочення від призову надаватимуть на строк до року. Щороку їм потрібно проходити повторно медогляд.

Відповідно до затвердженого документу, тих, хто має наступні захворювання можуть визнати придатними:

  • епізодичні та пароксизмальні порушення з незначними порушеннями функцій органів та систем;
  • туберкульоз, який є клінічно вилікуваний;
  • вірусні гепатити із незначним порушенням функцій;
  • безсимптомне носійство ВІЛ з імунною компенсацією;
  • анемії, які не прогресують або прогресують повільно з незначними порушеннями функцій та нечастими загостреннями;
  • хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій;
  • невротичні, пов'язані зі стресом, та соматоформні розлади при помірно виражених, тривалих чи повторних хворобливих проявах;
  • легкі короткочасні хворобливі прояви психічних розладів;
  • повільно прогресуючі захворювання центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій.

 

Які захворювання більше не надають права на відстрочку від мобілізації
Військовозобов'язаний проходить медичну комісію. Фото: ТЦК/Facebook

Як наголошують медичні сили ЗСУ, наявний список захворювань відповідає сучасній світовій практиці у діагностуванні різних хвороб.

Слід зазначити, що цей наказ надав військовозобов'язаним можливість на свій розсуд надавати медкомісії документи про стан здоров'я. ВЛК зобов'язана прийняти усі документи до уваги під час ухвалення рішення про придатність до військової служби.

Раніше ми повідомляли, де служитимуть чоловіки з ВІЛ та розладами психіки. 

Нагадаємо, ми писали, чи потрібно проходити ВЛК, якщо маєш відстрочку від мобілізації.

Також ми розповідали, що робити, якщо мобілізували хворого.

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