Усиление мобилизации в Украине — кого убрали из списка непригодных

Военнообязанный проходит медицинскую комиссию. Фото: ТЦК/Facebook

Болезни и ухудшенное состояние здоровья являются существенными причинами для отказа военнообязанному в мобилизации в ряды ВСУ. Пригодность к военной службе определяет военно-врачебная комиссия (ВВК) во время медосмотра. Законодательством предусмотрен перечень заболеваний, с которыми не призывают.

В то же время, недавно Минобороны совместно с МОН и общественными организациями признали пригодными некоторых ограниченно пригодных к военной службе с определенными заболеваниями. Об этом свидетельствует соответствующий приказ министерства обороны №490.

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Также этим приказом временно непригодным отсрочка от призыва будет предоставляться сроком до года. Каждый год им нужно проходить повторно медосмотр.

Согласно утвержденному документу, тех, кто имеет следующие заболевания, могут признать пригодными:

эпизодические и пароксизмальные нарушения с незначительными нарушениями функций органов и систем;

туберкулез, клинически вылеченный;

вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

бессимптомное носительство ВИЧ с иммунной компенсацией;

анемии, которые не прогрессируют или прогрессируют медленно с незначительными нарушениями функций и нечастыми обострениями;

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, длительных или повторных болезненных проявлениях;

легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;

медленно прогрессирующие заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций.

Военнообязанный проходит медицинскую комиссию. Фото: ТЦК/Facebook

Как отмечают медицинские силы ВСУ, имеющийся список заболеваний соответствует современной мировой практике в диагностировании различных болезней.

Следует отметить, что этот приказ предоставил военнообязанным возможность по своему усмотрению предоставлять медкомиссии документы о состоянии здоровья. ВВК обязана принять все документы во внимание при принятии решения о пригодности военной службы.

Ранее мы сообщали, где будут служить мужчины с ВИЧ и расстройствами психики.

Напомним, мы писали, нужно ли проходить ВВК, если имеешь отсрочку от мобилизации.

Также мы рассказывали, что делать, если мобилизовали больного.