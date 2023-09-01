Що робити, якщо мобілізували хворого: алгоритм дій

Мобілізація не призупиняється на час оскарження рішення ВЛК. Фото: УНІАН

Якщо ви не погоджуєтеся з рішенням військово-лікарської комісії, яка визнала вас "придатним" попри важку хворобу, його можна оскаржити. Як це зробити.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів адвокат Ростислав Кравець.

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Раніше існував наказ Міноборони, за яким велику кількість осіб виключили з військового обліку.

Сьогодні під приводом змін до наказу щодо придатності до військової служби, цих осіб знову ставлять на військовий облік, хоча хвороба нікуди не ділася.

Як діяти, коли хворого визнали придатним

Якщо людину з хворобою військово-лікарська комісія визнала "придатною", вона може оскаржити це рішення до ВЛК вищого рівня — обласної чи центральної.

Якщо й це не допоможе, то наступний крок — оскарження цього рішення у суді.

Важливо зібрати всі медичні документи, які підтверджують хворобу. Скаргу на висновок ВЛК потрібно подавати разом з меддокументами одразу після того, як отриманий висновок про придатність до військової служби.

ВЛК обласного рівня значно швидше розгляне питання безпосередньо придатності особи. Після цього потрібно чекати на рішення повторного огляду.

Служба на час апеляції

Зверніть увагу, що мобілізація не призупиняється на час оскарження рішення через ВЛК вищого рівня або через суд. В цей час людину можуть і мобілізувати, і направити до військової частини.

Неможливість виконувати бойові завдання через хронічну хворобу

Для людей, які вже потрапили до військових частин, однак за станом здоров’я не можуть виконувати бойові завдання, діє наступна процедура.

Спочатку, вони мають звернутися до командира. Командир, відповідно до статуту, зобов’язаний направити хворого бійця на обстеження до медичного закладу.

Після обстеження й лікування людина має пройти ВЛК, яка встановлює придатність до служби.

Якщо ВЛК визнає людину "придатною", але вона буде незгодна з цим рішенням діє той самий алгоритм — оскарження в ВЛК вищого рівня або у судовому порядку.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, як за 15 тис. доларів корупціонери з ВЛК напишуть будь-який діагноз. Також адвокат пояснив, чи потрібно проходити ВЛК, якщо маєш відстрочку від мобілізації. Також адвокат пояснив, чи потрібно проходити ВЛК, якщо маєш відстрочку від мобілізації.