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Що робити, якщо вас незаконно утримують в ТЦК: алгоритм дій

31 серпня 2023 17:56
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Якщо вас незаконно утримують в ТЦК та СП: алгоритм дій
В ТЦК не можуть примусово утримувати військовозобов'язаних проти їхньої волі. Фото: donpatriot.news
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Якщо працівники ТЦК та СП незаконно затримують військовозобов’язаних, доставляють їх до центрів комплектації та утримують там проти їхньої волі, то вони перевищують свої повноваження. На такі дії варто скаржитися, позаяк деякі з них мають ознаки кримінального злочину.

Юристи радять, як військовозобов’язаними захистити свої права.

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  • Військовозобов’язаний, проти якого порушено закон, має право не підписувати жодних документів та не виконувати незаконні накази в ТЦК.
  • Військовозобов’язаний може звернутися зі скаргою до Міноборони на гарячу лінію 0 800 500 442 та залишити скаргу на незаконні дії ТЦК.
  • Якщо примусово повезли та утримують в ТЦК, можна відкрити кримінальну справу у поліції за статтею 146 ККУ "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Для цього родичам утримуваного потрібно звернутися до слідчого та подати заяву
  • У випадку відмови відкривати кримінальне провадження слідчим, можна звертатися до слідчого судді у порядку статей 303, 305, 306, 307, 309 КПК та зобов’язати відкрити справу та занести відомості про злочин до ЄРДР.

Раніше ми писали, що у Києві на хабарі спіймали представницю ВЛК. Також повідомляли, що у Полтаві суд виправдав ухилянта, який відмовився захищати Україну.

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