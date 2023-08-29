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Вимагала дві тисячі доларів: у Києві на хабарі спіймали представницю ВЛК

29 серпня 2023 14:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Вимагала дві тисячі доларів: у Києві на хабарі спіймали представницю ВЛК
У Києві на хабарі спіймали представницю ВЛК. Фото: Національна поліція України
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці затримали представницю військово-лікарської комісії. Вона вимагала хабар у розмірі дві тисячі доларів за рішення ВЛК.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Представницю ВЛК затримали на хабарі

Оперативники викрили чергову схему неправомірного одержання коштів від осіб, які підлягають мобілізації до лав ЗСУ та вже проходять військову службу.

За даними слідства, представниця ВЛК за 2000 доларів США обіцяла ухвалення позитивного рішення ВЛК, яке б дало можливість уникнути мобілізації.

 

Сложбовицю затримали та повідомили про підозру. Гроші вилучили на місці події.

Покарання фігурантці справи

Членкині ВЛК грозить позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

 

У Києві на хабарі спіймали представницю ВЛК. Фото: Національна поліція України

 

У Києві на хабарі спіймали представницю ВЛК. Фото: Національна поліція України

 

У Києві на хабарі спіймали представницю ВЛК. Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні все частіше голів військово-лікарських комісій підозрюють в корупції — правоохоронці викривають злочинні схеми, наприклад щодо підроблених довідок. Відверто про бюрократію та хабарництво під час ВЛК заявляють і військові. Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко розповів про механізм, який має побороти корупцію на рівні ВЛК. 

Також додамо, що днями в Одесі викрили чергову злочинну схему ухиляння від армії, в якій замішаний секретар місцевої військово-лікарської комісії. Зловмисник вимагав у потенційних призовників по кілька  тисяч доларів, залежно від "діагнозу". 

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