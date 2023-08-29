Требовала две тысячи долларов: в Киеве на взятке поймали представительницу ВВК

В Киеве на взятке поймали представительницу ВВК. Фото: Национальная полиция Украины

В столице задержан представитель военно-врачебной комиссии. Она требовала взятку в размере двух тысяч долларов за решение ВВК.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Оперативники разоблачили очередную схему неправомерного получения средств от лиц, подлежащих мобилизации в ряды ВСУ и уже проходящих военную службу.

По данным следствия, представительница ВВК за 2000 долларов США обещала принятие положительного решения ВЛК, которое позволило бы избежать мобилизации.

Фигурантку дела задержали и сообщили о подозрении. Деньги изъяли на месте происшествия.

Наказание фигурантке дела

Члену ВВК грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

В Киеве на взятке поймали представительницу ВВК. Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве на взятке поймали представительницу ВВК. Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве на взятке поймали представительницу ВВК. Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, ранее мы писали, что в Украине все чаще главы военно-врачебных комиссий подозреваются в коррупции — правоохранители разоблачают преступные схемы, например по поддельным справкам. Откровенно о бюрократии и взяточничестве во время ВВК заявляют и военные. Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко рассказал о механизме, который должен побороть коррупцию на уровне ВВК.

Также добавим, что на днях в Одессе разоблачили очередную преступную схему уклонения от армии, в которой замешан секретарь местной военно-врачебной комиссии. Злоумышленник требовал у потенциальных призывников по несколько тысяч долларов в зависимости от "диагноза".