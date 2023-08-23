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Корнієнко назвав механізм боротьби з корупцією під час ВЛК

23 серпня 2023 06:49
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Проходження ВЛК: як боротися з корупцією
Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні все частіше голів військово-лікарських комісій підозрюють в корупції — правоохоронці викривають злочинні схеми, наприклад щодо підроблених довідок. Відверто про бюрократію та хабарництво під час ВЛК заявляють і військові. 

Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко розповів про механізм, який має побороти корупцію на рівні ВЛК. Про це він ексклюзивно сказав Новини.LIVE під час VІ Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє".

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"Ми тільки нещодавно в ВРУ прийняли реформу військово-лікарських комісій або медико-соціальних експертних комісій, це в процесі. Дуже серйозна реформа, діджиталізація там буде", — сказав Корнієнко. 

Який висновок може надати ВЛК військовозобов'язаному
Проходження ВЛК. Фото: КОТЦК та СП

Він також додав, що в самому законі прописані терміни у кілька місяців для проведення цієї фундаментальної реформи. Політик наголошує на тому, що ця сфера не реформувалася ніколи і діє як спадок радянського союзу. 

Щодо того, як реформа боротиметься з корупцією на рівні проходження ВЛК, Корнієнко додав: "Багато дуже діджиталізації. Ми знаємо, що діджиталізація — це природній швидкий спосіб боротьби з корупцією. Тому що коли усувається чиновник, тоді набагато легше боротися з негативними явищами, які супроводжують чиновника".

Нагадаємо, усі військовозобов’язані під час воєнного стану та загальної мобілізації після призову мають пройти медичну комісію. Саме вона визначає стан здоров’я та робить висновок — придатна людина до служби чи ні. А як бути, коли ВЛК встановила придатність до служби, а сіймейний лікар виявив хворобу — пояснив адвокат

Додамо, саме від висновку військової медичної комісії залежить, чи візьмуть військовозобов'язаного до лав ЗСУ. Вона ж визначає, який вид військової служби може бути протипоказаний через певні хвороби. 

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