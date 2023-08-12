Мобілізація в Україні — що відбувається після проходження військової медкомісії

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: КОТЦК та СП

Українським військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки для уточнення даних, за якими вони мають явитися до ТЦК та СП. Після громадянин може отримати повістку на проходження військово-лікарської комісії. Саме медкомісія визначає придатність до військової служби.

Що чекає на військовозобов'язаного після проходження ВЛК, розповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі Факти ICTV.

Читайте також:

Який висновок може надати ВЛК військовозобов'язаному

Саме від висновку військової медичної комісії залежить, чи візьмуть військовозобов'язаного до лав ЗСУ. Вона ж визначає, який вид військової служби може бути протипоказаний через певні хвороби.

Так, на підставі рішення ВЛК військовозобов’язаний може бути визнаний:

придатним до військової служби;

тимчасово непридатним до військової служби (надається відстрочка на термін до 2 місяців і зазначається дата повторного огляду);

обмежено придатним до військової служби;

непридатним з переоглядом через 6-12 місяців;

непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: КОТЦК та СП

Що відбувається після проходження ВЛК

Після того, як медкомісія визнала чоловіка придатним до служби, йому надають відповідний документ (висновок) й відпускають додому.

Як зазначив Ростислав Кравець, працівники ТЦК та СП мають дотримуватися певної процедури. Вони зобов'язані отримати відповідну заяву від військових частин щодо їхнього доукомплектування.

"Коли від якоїсь частини приходить заява на доукомплектування, цю особу викликають до військкомату мобілізаційним розпорядженням. Особа має зʼявитися у певний час з речами до ТЦК", — пояснює правознавець.

Далі мобілізована особа потрапляє на вишкіл до навчальних центрів. Майбутнього воїна вчать поводитися зі зброєю, військовою технікою (в залежності від роду військ), надають необхідні теоретичні знання.

Крім того, адвокат зазначив, що військовозобов’язані мають пройти тест Адаптивність 200. Вони мають відповісти на 200 питань, що допоможе визначити рівень стресостійкості, комунікаційних здібностей та соціалізації. Людину, яка не проходить тест на адаптивність, не рекомендують до військової служби.

"Перед відправкою до військової частини військовозобовʼязаний має пройти обовʼязковий військовий вишкіл, який триває місяць. Після закінчення навчання, військовозобовʼязаний направляється до конкретної військової частини", — каже Кравець.

Проте варто зазначити, в самому ТЦК неоднаразово підкреслювали, що навчання мобілізованих може тривати від тижня до одного місяця.

Український військовий на фронті. Фото: google.com

Що робити мобілізованому, якщо його відправили на фронт без підготовки

За словами адвоката, на практиці не все відбувається за інструкцією. Трапляються випадки, коли осіб без навчання відправляють до військових частин чи на позиції.

"На практиці ж відбувається так: особу визнають придатною, тримають в ТЦК, не випускають, порушуючи десятки законів. І коли надходить заявка від якоїсь військової частини, цих людей садять в автобуси та відправляють у військову частину", — каже Кравець.

Якщо так відбувається, юрист радить військовозобовʼязаним звертатися до адвокатів та притягувати ТЦК до відповідальності, адже так відбуватися не повинно!

Додамо, якщо вас відправляють на передову без підготовки, слід повідомити про це на телефони гарячої лінії Міністерства оборони:

0-800-500-410;

0-800-500-442;

044-454-44-99.

Раніше ми розповідали, чи можна військовозобов'язаним знімати на камеру проходження ВЛК.

Нагадаємо, ми писали, які обстеження військовозобов'язаний повинен пройти обов'язково під час військової медкомісії.

Також ми повідомляли, як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби.