Штраф від ТЦК - чи можуть відкрити провадження після рішення суду

Перевірка можливих штрафів від ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Військовозобов’язаний громадянин може скасувати штраф за порушення військового обліку через суд. Якщо судове рішення вступить в силу, повторно відкрити виконавче провадження щодо цього штрафу уже буде неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Законність дій державного виконавця

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який раніше отримав штраф за порушення правил військового обліку.

Чоловік розповів, що він виграв у справі про неправомірність постанови щодо штрафу як суд першої інстанції, так і апеляцію — але згодом виконавча служба відкрила проти нього провадження по цьому штрафу.

Громадянин поцікавився, чи законним є таке рішення.

"Якщо рішення суду про оскарження штрафу набрало законної сили — то державний виконавець не мав права відкривати виконавче провадження", — запевнив військовозобов’язаного у коментарі до цієї справи юрист Владислав Дерій.

Куди скаржитися на незаконне виконавче провадження

Юрист також пояснив, що потрібно зробити громадянину у такій ситуації.

"Зверніться до державного виконавця та надайте йому рішення суду. Він повинен закрити провадження", — підкреслив Дерій.

Якщо цього не відбудеться, то потрібно подати скаргу до керівництва держвиконавця, Мін'юсту або до суду.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

Додамо, ми повідомляли про те, як військовозобов’язаний громадянин може дізнатися, чи є у нього штраф від ТЦК.