Штраф от ТЦК - могут ли открыть производство после решения суда

Проверка возможных штрафов от ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Военнообязанный гражданин может отменить штраф за нарушение воинского учета через суд. Если судебное решение вступит в силу, повторно открыть исполнительное производство по этому штрафу уже будет невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Законность действий государственного исполнителя

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который ранее получил штраф за нарушение правил воинского учета.

Мужчина рассказал, что он выиграл по делу о неправомерности постановления по штрафу как суд первой инстанции, так и апелляцию — но впоследствии исполнительная служба открыла против него производство по этому штрафу.

Гражданин поинтересовался, законно ли такое решение.

"Если решение суда об обжаловании штрафа вступило в законную силу — то государственный исполнитель не имел права открывать исполнительное производство", — заверил военнообязанного в комментарии к этому делу юрист Владислав Дерий.

Куда жаловаться на незаконное исполнительное производство

Юрист также объяснил, что нужно сделать гражданину в такой ситуации.

"Обратитесь к государственному исполнителю и предоставьте ему решение суда. Он должен закрыть производство", — подчеркнул Дерий.

Если этого не произойдет, то нужно подать жалобу к руководству госисполнителя, Минюсту или в суд.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, как военнообязанный гражданин может узнать, есть ли у него штраф от ТЦК.