Робота в Азов — які умови пропонують аналітикам розвідки

Бригада спецпризначення "Азов" шукає на роботу аналітиків розвідки. Потенційні кандидати повинні вміти користуватися комп'ютером, мати навички програмування, досвід в IT та інше. За роботу платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 5 грудня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:

аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;

облік та ведення службової документації;

контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.

Підійде кандидат на посаду, який має:

навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;

навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;

досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;

досвід OSINT;

є впевненим користувачем ПК;

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії в "Азові" є й інші пропозиції. Зокрема, бійці шукають хірургів, але кандидатам треба мати вищу медичну освіту і два роки досвіду роботи.

Також ми писали, що бригаді потрібні бойові медики. Однак для влаштування на роботу потрібно мати задовільну фізичну підготовку та мінімум рік досвіду роботи.