Україна
Головна Військова економіка "Азову" потрібні аналітики розвідки — платять гарні гроші

"Азову" потрібні аналітики розвідки — платять гарні гроші

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 05:05
Робота в Азов — які умови пропонують аналітикам розвідки
Український військовий запускає дрон. Фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" шукає на роботу аналітиків розвідки. Потенційні кандидати повинні вміти користуватися комп'ютером, мати навички програмування, досвід в IT та інше. За роботу платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 5 грудня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
"Азову" потрібні аналітики розвідки — з'явилась вакансія
Вакансія аналітика розвідки у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:

  • аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;
  • облік та ведення службової документації;
  • контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;
  • навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;
  • досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;
  • досвід OSINT;
  • є впевненим користувачем ПК;

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії в "Азові" є й інші пропозиції. Зокрема, бійці шукають хірургів, але кандидатам треба мати вищу медичну освіту і два роки досвіду роботи.

Також ми писали, що бригаді потрібні бойові медики. Однак для влаштування на роботу потрібно мати задовільну фізичну підготовку та мінімум рік досвіду роботи.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
