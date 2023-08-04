Проходження ВЛК — чи можна українцям знімати на камеру лікарів

Чоловік проходить військово-лікарську комісію в ТЦК. Фото: google.com

Кожен військовозобов'язаний має обов'язково проходити військово-лікарську комісію. Саме вона визначає, чи придатна особа до військової служби. Проте часом під час проходження медкомісії можуть виникати спірні питання або суперечки. Чи людина просто бажає зафіксувати слова лікаря на відео.

Та наскільки це законно? І чи має право військовозобов'язаний знімати на камеру проходження військової медичної комісії? Про це розповів адвокат, керівник адвокатського бюро "Юрконсалт" Геннадій Працевитий.

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Так, за словами правозахисника, у законі чітко не визначені право або заборона на відеофіксацію проходження ВЛК. Проте, тут слід враховувати інший нюанс — якщо медкомісію військовозобов'язаний проходить у ТЦК та СП, то зйомка заборонена, адже це режимний об'єкт.

"Законом чітко це не заборонено, але враховуючи, що ви ВЛК проходите в ТЦК, що є режимним об'єктом, захищеним об'єктом, то, думаю, що заборона знімати там вам буде пред'явлена. І така заборона, на мою думку, буде законною, оскільки військкомат, наголошую, є режимним об'єктом, стратегічним, і там знімати щось не можна під час воєнного стану", — пояснив адвокат.

Додамо, слід також враховувати, що відповідно до ч. 1 ст. 307 Цивільного кодексу України, фізична особа (якою є також і лікар) може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Тож, якщо лікар такої згоди військовозобов'язаному не давав, то відеозйомка буде порушенням його прав.

Лікар, чиї права порушуються, має право викликати поліцію. І вже правоохоронні органи будуть кваліфікувати дії особи в залежності від обставин. Це може бути правопорушення від дрібного хуліганства до кримінально карного хуліганства чи групового порушення громадського порядку.

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