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Можно ли снимать на камеру прохождения ВВК: адвокат дал четкий ответ

4 августа 2023 17:44
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Прохождение ВВК — можно ли украинцам снимать на камеру врачей
Мужчина проходит военно-врачебную комиссию в ТЦК. Фото: google.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Каждый военнообязанный должен обязательно проходить военно-врачебную комиссию. Именно она определяет, пригодно ли лицо к военной службе. Однако иногда во время прохождения медкомиссии могут возникать спорные вопросы или конфликты. Или человек просто желает зафиксировать слова врача на видео.

Но законно ли это? И имеет ли право военнообязанный снимать на камеру прохождение военной медицинской комиссии? Об этом рассказал адвокат, руководитель адвокатского бюро "Юрконсалт" Геннадий Працевытый.

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Так, по словам правозащитника, в законе четко не определено право или запрет на видеофиксацию прохождения ВВК. Однако здесь следует учитывать другой нюанс — если медкомиссию военнообязанный проходит в ТЦК и СП, то съемка запрещена, ведь это режимный объект.

"Законом четко это не запрещено, но учитывая, что вы ВВК проходите в ТЦК, являющемся режимным объектом, защищенным объектом, то, думаю, что запрет снимать там вам будет предъявлен. И такой запрет, по моему мнению, будет законным, поскольку военкомат, подчеркиваю, режимный объект, стратегический, и там снимать что-то нельзя во время военного положения", — пояснил адвокат.

Добавим, следует также учитывать, что согласно ч. 1 ст. 307 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо (которым является также и врач) может быть снято на фото-, кино-, теле- или видеопленку только с его согласия. Если врач такого согласия военнообязанному не давал, то видеосъемка будет нарушением его прав.

Врач, чьи права нарушаются, имеет право вызывать полицию. И уже правоохранительные органы будут квалифицировать действия лица в зависимости от обстоятельств. Это могут быть правонарушения от мелкого хулиганства до уголовного хулиганства или группового нарушения общественного порядка.

 

Раньше мы рассказывали, как действовать, если военные запрещают снимать вручение повестки — адвокат рассказал о хитром нюансе.

Напомним, мы сообщали, какие обследования во время военной медкомиссии военнообязанный должен пройти обязательно и какие специалисты должны его осмотреть.

Также мы писали, как подготовиться к прохождению ВВК, если есть серьезные заболевания.

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