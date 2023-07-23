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Є хитрий нюанс: як діяти, якщо військкоми забороняють знімати вручення повістки

23 липня 2023 04:45
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Дмитро Струк
Редактор
Вручення повістки на камеру — про який хитрий нюанс необхідно знати українцям
Співробітники ТЦК виписують повістку військовозобов'язаному чоловіку. Фото: suspilne.media
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Нещодавно в багатьох регіонах України співробітників ТЦК та СП зобов'язали носити нагрудні камери, щоб процес вручення повістки військовозобов'язаному був зафільмований. Таке нововведення має на меті запобігти будь-яким конфліктним ситуаціям. 

Проте в українців виникло важливе питання — чи мають право громадяни знімати співробітників ТЦК на камеру під час воєнного стану та чи можуть військкоми заборонити це робити. Адвокат Роман Симутін дав детальне пояснення та вказав українцям на хитрий нюанс. 

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Так, правознавець попередив, що в більшості випадків представники ТЦК та СП виступатимуть проти, щоб їх знімали на камеру, посилаючись ніби на те, що військових під час війни знімати не можна. 

Проте, хитрий нюанс полягає в тому, що насправді військкомів можна знімати на відео, а от вони самі зобов'язані запитати дозволу у тої людини, запис з якою вони збираються зробити. 

"Кумедність ситуації в тому, що це вони не мають права здійснювати відеозйомку, тому що діють способом, не передбаченим законом, і, формально, дозвіл на зйомку, мають запитувати у вас", — зазначив Симутін. 

Правозахисник запевнив, всі всі дії поліції та військових стосовно військовозобов'язаного фіксувати на відео "можна і потрібно"

"Якщо ці ж військові чи поліція вас зупиняють, у чомусь звинувачують, чи вручають повістку, чи загрожують вам, чи насильно тягнуть у військкомат, тобто чинять щодо вас особисто якісь дії, то це вже ви маєте повне право і знімати, і фіксувати", — додав адвокат.

 

Раніше ми повідомляли, які є три законні підстави відмовитися від повістки. Та кого не можуть призвати на службу в армію навіть за власним бажанням. 

Нагадаємо, ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

Також в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько розповів, як написати заяву про неправомірні дії співробітників ТЦК.

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