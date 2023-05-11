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Намагаються мобілізувати з відстрочкою: адвокат порадив, як діяти

11 травня 2023 18:17
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Дмитро Струк
Редактор
Вручення повістки при наявності відстрочки — як діяти військовозобовʼязаному
Вручення повістки в Україні. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації є категорії чоловіків, які можуть отримати відстрочку від служби в армії. Проте виникають випадки, коли таким громадянам намагаються вручити повістки або змушують проходити ВЛК. 

Адвокат Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі детально пояснив, як військовозобов'язаним, які мають відстрочку діяти у такому випадку. 

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Вручення повістки при наявності відстрочки — алгоритм дій

Правозахисник підкреслив, якщо вам намагаються вручити повістку, насамперед не потрібно чинити опір, сперечатися та сваритися. 

"Вам потрібно просто повідомити цим особам, що у вас є відстрочка. Якщо вони все одно наполягають на тому, щоб вручити вам повістку, можете взяти її та розписатися", —  порадив адвокат, зазначивши, що після цього обов'язково слід підготувати документи, які дають право на відстрочку.

 

Вручення повістки при наявності відстрочки
Військовий квиток. Фото: google.com

Далі треба діяти наступним чином: 

  • у зазначену в повістці дату з'явитися до ТЦК та СП (адреса також вказана у документі);
  • взяти з собою перелік документів, які дають право на відстрочку;
  • у ТЦК написати заяву та подати її разом із документами, щоб підтвердити своє право на відстрочку. 

"Якщо у вас зараз є вже право на відстрочку, я б радив завчасно направити таку заяву для отримання відстрочки від мобілізації, не чекаючи, коли вам вручать повістку", — каже правник.

Також він порадив особам, яких привезли незаконно проходити ВЛК, а вони мають право на відстрочку, вимагати адвоката.

 

Додамо, у свою чергу юрист Андрій Новак пояснив, що кожен військовозобов'язаний все одно повинен з’явитися до ТЦК та СП за врученою йому повісткою. Адже особа в будь-якому випадку має підтвердити своє право на відстрочку від мобілізації, а також просто уточнити чи змінити свої військово-облікові дані.

Раніше ми розповідали, що правозахисник Ігор Шавров назвав категорії осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. 

Нагадаємо, ми писали, що загрожує військовозобов'язаному за відмову від мобілізації у воєнний час. 

Також, ми повідомляли, що адвокат Ростислав Кравець назвав категорію осіб, яким не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.

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