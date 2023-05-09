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Кому не варто боятися повістки: адвокат назвав одну категорію чоловіків

9 травня 2023 13:15
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Вручення повісток в Україні — якій категорії чоловіків нічого боятися
Вручення повістки в Україні. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Під час дії воєнного стану в Україні повістки можуть вручати чоловікам від 18 до 60 років. Проте є категорія громадян, яка може відмовитися від служби в армії, навіть якщо була вручена повістка — це чоловіки віком до 27 років. 

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі. Він наголосив, що цим особам не варто боятися призову та сперечатися з представниками ТЦК, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди. 

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Чому особам до 27 років не варто боятися повістки 

За словами адвоката, особи віком до 27 років, які не служили в армії, можуть не перейматися стосовно вручення повістки, оскільки через дію воєнного стану в Україні відсутня строкова служба. 

Тож цю категорію українців можуть мобілізувати лише за їхньої згоди, тобто добровільно. 

"Якщо ви не досягли 27 років, вам взагалі перейматись немає за що. І взагалі влаштовувати якісь там бійки, розбірки... Хочуть вручити повістку — будь ласка, хай вручають", — каже Кравець.

Правознавець підкреслив, що ухилення від вручення повістки може призвести до складання протоколу та стягнення штрафу. 

 

Чому особам до 27 років не варто боятися повістки
Вручення повістки. Фото: Суспільне

Чоловіки віком до 27 років можуть оскаржити вручення повістки 

Якщо ви не проходили службу в армії та не досягли 27-річного віку, маєте повне право відмовитися від мобілізації. У разі якщо до вас застосовують силу та змушують підписати папери, про мобілізацію "за власним бажанням", ви повинні звернутися до поліції та суду.

Кравець також наголосив, що проходження медичної комісії примусово в Україні не передбачено. Він додав, якщо представники ТЦК та СП вас незаконно затримали, незаконно доставили до себе, позбавили вас волі та примушують проходити військово-лікарську комісію поза законом, фактично у них не виникають права на складання відповідних протоколів чи порушень кримінальних справ.

"Якщо вони хочуть — будь ласка, хай порушують кримінальну справу, викликають поліцію, яка складе протокол, що вас викрали спочатку, а потім вже буде складати протокол стосовно того, що ви щось там не хочете робити та тільки таким чином ми можемо всі разом змусити представників ТЦК поводити себе чемно і в рамках чинного закону", — заявив Кравець.

 

Раніше ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Нагадаємо, ми писали, за яких умов повістка вважається врученою та чи можуть її підписати родичі військовозобов'язаного.

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