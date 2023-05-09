Вручення повісток в Україні — якій категорії чоловіків нічого боятися

Вручення повістки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Під час дії воєнного стану в Україні повістки можуть вручати чоловікам від 18 до 60 років. Проте є категорія громадян, яка може відмовитися від служби в армії, навіть якщо була вручена повістка — це чоловіки віком до 27 років.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі. Він наголосив, що цим особам не варто боятися призову та сперечатися з представниками ТЦК, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.

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Чому особам до 27 років не варто боятися повістки

За словами адвоката, особи віком до 27 років, які не служили в армії, можуть не перейматися стосовно вручення повістки, оскільки через дію воєнного стану в Україні відсутня строкова служба.

Тож цю категорію українців можуть мобілізувати лише за їхньої згоди, тобто добровільно.

"Якщо ви не досягли 27 років, вам взагалі перейматись немає за що. І взагалі влаштовувати якісь там бійки, розбірки... Хочуть вручити повістку — будь ласка, хай вручають", — каже Кравець.

Правознавець підкреслив, що ухилення від вручення повістки може призвести до складання протоколу та стягнення штрафу.

Вручення повістки. Фото: Суспільне

Чоловіки віком до 27 років можуть оскаржити вручення повістки

Якщо ви не проходили службу в армії та не досягли 27-річного віку, маєте повне право відмовитися від мобілізації. У разі якщо до вас застосовують силу та змушують підписати папери, про мобілізацію "за власним бажанням", ви повинні звернутися до поліції та суду.

Кравець також наголосив, що проходження медичної комісії примусово в Україні не передбачено. Він додав, якщо представники ТЦК та СП вас незаконно затримали, незаконно доставили до себе, позбавили вас волі та примушують проходити військово-лікарську комісію поза законом, фактично у них не виникають права на складання відповідних протоколів чи порушень кримінальних справ.

"Якщо вони хочуть — будь ласка, хай порушують кримінальну справу, викликають поліцію, яка складе протокол, що вас викрали спочатку, а потім вже буде складати протокол стосовно того, що ви щось там не хочете робити та тільки таким чином ми можемо всі разом змусити представників ТЦК поводити себе чемно і в рамках чинного закону", — заявив Кравець.

Раніше ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Нагадаємо, ми писали, за яких умов повістка вважається врученою та чи можуть її підписати родичі військовозобов'язаного.