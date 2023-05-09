Вручення повісток в Україні — якій категорії чоловіків нічого боятися

Кому не варто боятися повістки: адвокат назвав одну категорію чоловіків
Під час дії воєнного стану в Україні повістки можуть вручати чоловікам від 18 до 60 років. Проте є категорія громадян, яка може відмовитися від служби в армії, навіть якщо була вручена повістка — це чоловіки віком до 27 років.
Про це розповів адвокат Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі. Він наголосив, що цим особам не варто боятися призову та сперечатися з представниками ТЦК, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.
Чому особам до 27 років не варто боятися повістки
За словами адвоката, особи віком до 27 років, які не служили в армії, можуть не перейматися стосовно вручення повістки, оскільки через дію воєнного стану в Україні відсутня строкова служба.
Тож цю категорію українців можуть мобілізувати лише за їхньої згоди, тобто добровільно.
"Якщо ви не досягли 27 років, вам взагалі перейматись немає за що. І взагалі влаштовувати якісь там бійки, розбірки... Хочуть вручити повістку — будь ласка, хай вручають", — каже Кравець.
Правознавець підкреслив, що ухилення від вручення повістки може призвести до складання протоколу та стягнення штрафу.
Чоловіки віком до 27 років можуть оскаржити вручення повістки
Якщо ви не проходили службу в армії та не досягли 27-річного віку, маєте повне право відмовитися від мобілізації. У разі якщо до вас застосовують силу та змушують підписати папери, про мобілізацію "за власним бажанням", ви повинні звернутися до поліції та суду.
Кравець також наголосив, що проходження медичної комісії примусово в Україні не передбачено. Він додав, якщо представники ТЦК та СП вас незаконно затримали, незаконно доставили до себе, позбавили вас волі та примушують проходити військово-лікарську комісію поза законом, фактично у них не виникають права на складання відповідних протоколів чи порушень кримінальних справ.
"Якщо вони хочуть — будь ласка, хай порушують кримінальну справу, викликають поліцію, яка складе протокол, що вас викрали спочатку, а потім вже буде складати протокол стосовно того, що ви щось там не хочете робити та тільки таким чином ми можемо всі разом змусити представників ТЦК поводити себе чемно і в рамках чинного закону", — заявив Кравець.
Раніше ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.
Нагадаємо, ми писали, за яких умов повістка вважається врученою та чи можуть її підписати родичі військовозобов'язаного.