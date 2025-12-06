В АТБ переписали ціни на продукти — що можна купити зі знижкою до 50%

Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE

Традиційно перед Різдвом і Новим роком підвищується попит на товари в супермаркетах, через що ціни на продукти зростають. Однак українці можуть економити, відслідковуючи актуальні акційні пропозиції та знижки в магазинах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які товари можна придбати в АТБ набагато дешевше.

Реклама

Читайте також:

Великі знижки в АТБ

Популярна мережа супермаркетів оголосила великі новорічні знижки, дозволяючи клієнтам купувати продукти для святкового столу за доступними цінами та радувати діток солодкими подарунками. Акція триває з 3 по 9 грудня, тож українці ще мають час на відвідування магазину. Знижки сягають 50% на улюблені товари.

Ми промоніторили онлайн-магазин АТБ і дізналися, що там віддають набагато дешевше, ніж зазвичай. Результат виявився таким:

морозиво — 33,90 грн замість 68 грн (-50%);

шоколад зі смаком полуниця-крем і печивом — 107,90 грн замість 196,90 грн (-45%);

напій алкогольний на основі рому — 264 грн замість 486 грн (-45%);

набір подарунковий (адвент календар) — 154,90 грн замість 259,90 грн (-40%);

кава натуральна смажена мелена — 159,90 грн замість 270,90 грн (-40%);

готовий сніданок — 51,90 грн замість 87,70 грн (-40%);

чай з ароматом винограду — 32,50 грн замість 54,70 грн (-40%);

печиво цукрове — 77,90 грн замість 129,90 грн (-40%);

морська капуста — 40,90 грн замість 68,90 грн (-40%);

батoнчик з арахiсoм, рисовими кульками і карамeллю — 18,90 грн замість 29,90 грн (-36%).

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Скільки має коштувати якісна ковбаса

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у технологині Наталі Свириденко, скільки має коштувати якісна ковбаса в Україні. Адже напередодні різдвяно-новорічних свят такий затребуваний на столі продукт може подорожчати, а характеристики товару при цьому не зміняться.

За словами експертки, вартість ковбаси великою мірою формує кількість м’ясної сировини, спосіб виробництва і наявність додаткових інгредієнтів. Можна поділити товар за видом, категорією і складом:

варена (категорії В і С) — від 130 до 200 грн/кг;

варена категорії А — від 220 до 320 грн/кг;

напівкопчена та варено-копчена — від 280 до 450 грн/кг;

сирокопчена преміального сегмента — від 550 до 900 грн/кг і більше.

Наталя Свириденко уточнила, що виготовлена з натуральної сировини ковбаса не може продаватися в супермаркетах по 200-250 грн/кг. Побачивши позицію такої вартості, необхідно розуміти, що вона, швидше за все, містить замінник м’яса.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські супермаркети переписали ціни на курячі яйця. Поштучний продукт подорожчав на початку грудня 2025 року, через що споживачі не можуть економити на затребуваному товарі.

Також ми писали, чому українцям не варто купувати оливкову олію, дешевшу за 200 грн. Якісним вважають продукт категорії Extra Virgin, який у середньому коштує від 250 до 500 грн за невелику пляшку.