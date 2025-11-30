Новорічний стіл у 2025 році — які продукти подорожчають напередодні свят

Люди за столом. Фото: Pexels

Наприкінці року на українському ринку продуктів традиційно настає період підвищеного попиту: люди готуються до новорічних свят, закуповують продукти для столу, обирають подарункові набори та сезонні делікатеси. Це зазвичай впливає на вартість ключових товарів, але зміни не однакові для різних категорій.

Новини.LIVE з'ясовували, які тенденції визначатимуть ціни напередодні різдвяних та новорічних свят.

Що буде з цінами на м'ясо

У грудні попит на м’ясні продукти традиційно зростає, що призводить до сезонного підвищення цін на 5-10%, розповів Новини.LIVE економіст Володимир Чиж.

"Враховуючи купівельну спроможність, м’ясний сегмент не демонструє різких стрибків, але передсвяткове навантаження традиційно дає короткострокове зростання. Свинина може зрости найбільше — до 10%, через активний попит на страви до святкового столу", — пояснив експерт.

Курятина, навпаки, залишиться найбільш стабільною в ціні, оскільки виробництво цього виду м'яса компенсує сезонні коливання.

"Яловичина показує помірне, але стабільне зростання попиту, тому підвищення цін очікується в межах 3-6%", — додав Володимир Чиж.

Чи дорожчатиме риба

Імпортована риба: сьомга, форель, скумбрія, за словами економіста, може подорожчати на 10-15% через передсвятковий попит. Українська риба, наприклад, короп або товстолобик, зазвичай зростає у ціні до 5%, особливо ближче до Різдва.

До яких цін на ковбаси та м’ясні делікатеси готуватися

"Предсвятковий період — час максимального попиту на ковбаси, шинку, салямі та інші делікатеси. У грудні ціни можуть збільшитися на 8-12%, особливо на продукцію середнього та преміального сегменту. На бюджетні види ковбас коливання цін будуть мінімальними", — підкреслив експерт.

Які фрукти дорожчатимуть в Україні

Фрукти, за словами економіста, особливо цитрусові (апельсини, мандарини, лимони) у грудні традиційно дорожчають. Прогнозується зростання цін на 10-15%.

"Яблука та груші українського виробництва можуть здорожчати лише на 3-5%, залежно від умов їх зберігання. Банани ж реагують на валютний курс. Тому їх вартість може зрости на 5-8%", — додав Чиж.

Що буде з цінами на овочі в грудні

Овочі, що входять до борщового набору, зазвичай у ціні більш стабільні, оскільки зберігаються у великих обсягах.

"Картопля, буряк, морква, цибуля можуть зрости у ціні у межах 2-5%", — пояснив експерт.

За його словами, болгарський перець, огірки та помідори тепличного типу традиційно дорожчають сильніше, через сезонність і залежність від енергоносіїв, — до 15%.

Чи зміниться ціна на хліб

Хлібобулочні вироби, за прогнозом економіста, зростатимуть в ціні найменше.

"Підстав для різких змін немає, тому перед святами очікується подорожчання не більше ніж на 2-3%. Це пов’язано зі стабільністю виробництва та значною конкуренцією між виробниками", — зазначив Чиж.

Як на вартість цукерок та солодощів вплине сезон та попит

Грудень, за словами економіста — місяць максимальних продажів солодощів, шоколаду й подарункових наборів.

"Преміальні набори можуть подорожчати на 10-15%. Шоколад середнього сегменту — на 5-8%. Бюджетні цукерки, скоріш за все, залишаться у межах стабільної вартості. До речі, додатковим чинником зростання ціни на шоколадні вироби є вартість какао на світових ринках, які протягом року демонстрували нестабільність", — додав він.

Загалом, за прогнозами експерта, перед Різдвом та Новим роком сезонне зростання цін очікується у межах 5-12% залежно від категорії продуктів.

"Найбільше подорожчають імпортні товари та делікатеси, а базові українські продукти зростатимуть мінімально", — резюмував економіст.

Тож загалом ринок залишатиметься стабільним, без різких стрибків, характерних для періодів нестачі товарів чи логістичних криз.

