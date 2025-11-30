Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены на продукты перед Рождеством и Новым годом — что подорожает

Цены на продукты перед Рождеством и Новым годом — что подорожает

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 14:05
Новогодний стол в 2025 году — какие продукты подорожают в преддверии праздников
Люди за столом. Фото: Pexels

В конце года на украинском рынке продуктов традиционно наступает период повышенного спроса: люди готовятся к новогодним праздникам, закупают продукты для стола, выбирают подарочные наборы и сезонные деликатесы. Это обычно влияет на стоимость ключевых товаров, но изменения не одинаковы для разных категорий.

Новини.LIVE выясняли, какие тенденции будут определять цены накануне рождественских и новогодних праздников.

Реклама
Читайте также:

Что будет с ценами на мясо

В декабре спрос на мясные продукты традиционно растет, что приводит к сезонному повышению цен на 5-10%, рассказал Новини.LIVE экономист Владимир Чиж.

"Учитывая покупательную способность, мясной сегмент не демонстрирует резких скачков, но предпраздничная нагрузка традиционно дает краткосрочный рост. Свинина может вырасти больше всего — до 10%, из-за активного спроса на блюда к праздничному столу", — пояснил эксперт.

Курятина, наоборот, останется наиболее стабильной в цене, поскольку производство этого вида мяса компенсирует сезонные колебания.

"Говядина показывает умеренный, но стабильный рост спроса, поэтому повышение цен ожидается в пределах 3-6%", — добавил Владимир Чиж.

Будет ли дорожать рыба

Импортируемая рыба: семга, форель, скумбрия, по словам экономиста, может подорожать на 10-15% из-за предпраздничного спроса. Украинская рыба, например, карп или толстолобик, обычно растет в цене до 5%, особенно ближе к Рождеству.

К каким ценам на колбасы и мясные деликатесы готовиться

"Предпраздничный период — время максимального спроса на колбасы, ветчину, салями и другие деликатесы. В декабре цены могут увеличиться на 8-12%, особенно на продукцию среднего и премиального сегмента. На бюджетные виды колбас колебания цен будут минимальными", — подчеркнул эксперт.

Какие фрукты будут дорожать в Украине

Фрукты, по словам экономиста, особенно цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны) в декабре традиционно дорожают. Прогнозируется рост цен на 10-15%.

"Яблоки и груши украинского производства могут подорожать лишь на 3-5%, в зависимости от условий их хранения. Бананы же реагируют на валютный курс. Поэтому их стоимость может вырасти на 5-8%", — добавил Чиж.

Что будет с ценами на овощи в декабре

Овощи, входящие в борщевой набор, обычно в цене более стабильны, поскольку хранятся в больших объемах.

"Картофель, свекла, морковь, лук могут вырасти в цене в пределах 2-5%", — пояснил эксперт.

По его словам, болгарский перец, огурцы и помидоры тепличного типа традиционно дорожают сильнее, из-за сезонности и зависимости от энергоносителей, — до 15%.

Изменится ли цена на хлеб

Хлебобулочные изделия, по прогнозу экономиста, будут расти в цене меньше всего.

"Оснований для резких изменений нет, поэтому перед праздниками ожидается подорожание не более чем на 2-3%. Это связано со стабильностью производства и значительной конкуренцией между производителями", — отметил Чиж.

Как на стоимость конфет и сладостей повлияет сезон и спрос

Декабрь, по словам экономиста — месяц максимальных продаж сладостей, шоколада и подарочных наборов.

"Премиальные наборы могут подорожать на 10-15%. Шоколад среднего сегмента — на 5-8%. Бюджетные конфеты, скорее всего, останутся в пределах стабильной стоимости. Кстати, дополнительным фактором роста цены на шоколадные изделия является стоимость какао на мировых рынках, которые в течение года демонстрировали нестабильность", — добавил он.

В целом, по прогнозам эксперта, перед Рождеством и Новым годом сезонный рост цен ожидается в пределах 5-12% в зависимости от категории продуктов.

"Больше всего подорожают импортные товары и деликатесы, а базовые украинские продукты будут расти минимально", — резюмировал экономист.

Поэтому в целом рынок будет оставаться стабильным, без резких скачков, характерных для периодов нехватки товаров или логистических кризисов.

Ранее мы писали, что в Украине рынок вина в последние годы активно развивается благодаря импорту, росту спроса на качественные напитки и распространению винной культуры. В то же время остается открытым вопрос, что считают "качественным" вином и сколько стоит за него платить.

Также мы рассказывали, что накануне Черной пятницы супермаркеты предлагают существенные скидки на продукты и товары для дома. Важно не перепутать, что реально подешевело, а что всегда было недорогое — особенно при выборе оливкового масла.

продукты цены цены на продукты стоимость Новый год 2026
Настя Рейн - журналист
Автор:
Настя Рейн
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации