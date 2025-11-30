Новогодний стол в 2025 году — какие продукты подорожают в преддверии праздников

Люди за столом. Фото: Pexels

В конце года на украинском рынке продуктов традиционно наступает период повышенного спроса: люди готовятся к новогодним праздникам, закупают продукты для стола, выбирают подарочные наборы и сезонные деликатесы. Это обычно влияет на стоимость ключевых товаров, но изменения не одинаковы для разных категорий.

Новини.LIVE выясняли, какие тенденции будут определять цены накануне рождественских и новогодних праздников.

Что будет с ценами на мясо

В декабре спрос на мясные продукты традиционно растет, что приводит к сезонному повышению цен на 5-10%, рассказал Новини.LIVE экономист Владимир Чиж.

"Учитывая покупательную способность, мясной сегмент не демонстрирует резких скачков, но предпраздничная нагрузка традиционно дает краткосрочный рост. Свинина может вырасти больше всего — до 10%, из-за активного спроса на блюда к праздничному столу", — пояснил эксперт.

Курятина, наоборот, останется наиболее стабильной в цене, поскольку производство этого вида мяса компенсирует сезонные колебания.

"Говядина показывает умеренный, но стабильный рост спроса, поэтому повышение цен ожидается в пределах 3-6%", — добавил Владимир Чиж.

Будет ли дорожать рыба

Импортируемая рыба: семга, форель, скумбрия, по словам экономиста, может подорожать на 10-15% из-за предпраздничного спроса. Украинская рыба, например, карп или толстолобик, обычно растет в цене до 5%, особенно ближе к Рождеству.

К каким ценам на колбасы и мясные деликатесы готовиться

"Предпраздничный период — время максимального спроса на колбасы, ветчину, салями и другие деликатесы. В декабре цены могут увеличиться на 8-12%, особенно на продукцию среднего и премиального сегмента. На бюджетные виды колбас колебания цен будут минимальными", — подчеркнул эксперт.

Какие фрукты будут дорожать в Украине

Фрукты, по словам экономиста, особенно цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны) в декабре традиционно дорожают. Прогнозируется рост цен на 10-15%.

"Яблоки и груши украинского производства могут подорожать лишь на 3-5%, в зависимости от условий их хранения. Бананы же реагируют на валютный курс. Поэтому их стоимость может вырасти на 5-8%", — добавил Чиж.

Что будет с ценами на овощи в декабре

Овощи, входящие в борщевой набор, обычно в цене более стабильны, поскольку хранятся в больших объемах.

"Картофель, свекла, морковь, лук могут вырасти в цене в пределах 2-5%", — пояснил эксперт.

По его словам, болгарский перец, огурцы и помидоры тепличного типа традиционно дорожают сильнее, из-за сезонности и зависимости от энергоносителей, — до 15%.

Изменится ли цена на хлеб

Хлебобулочные изделия, по прогнозу экономиста, будут расти в цене меньше всего.

"Оснований для резких изменений нет, поэтому перед праздниками ожидается подорожание не более чем на 2-3%. Это связано со стабильностью производства и значительной конкуренцией между производителями", — отметил Чиж.

Как на стоимость конфет и сладостей повлияет сезон и спрос

Декабрь, по словам экономиста — месяц максимальных продаж сладостей, шоколада и подарочных наборов.

"Премиальные наборы могут подорожать на 10-15%. Шоколад среднего сегмента — на 5-8%. Бюджетные конфеты, скорее всего, останутся в пределах стабильной стоимости. Кстати, дополнительным фактором роста цены на шоколадные изделия является стоимость какао на мировых рынках, которые в течение года демонстрировали нестабильность", — добавил он.

В целом, по прогнозам эксперта, перед Рождеством и Новым годом сезонный рост цен ожидается в пределах 5-12% в зависимости от категории продуктов.

"Больше всего подорожают импортные товары и деликатесы, а базовые украинские продукты будут расти минимально", — резюмировал экономист.

Поэтому в целом рынок будет оставаться стабильным, без резких скачков, характерных для периодов нехватки товаров или логистических кризисов.

