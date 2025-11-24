Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Хлеб на новогоднем столе — что будет с ценой на продукт в декабре

Хлеб на новогоднем столе — что будет с ценой на продукт в декабре

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 16:35
обновлено: 17:57
Хлебобулочные изделия накануне праздников — как изменятся цены в конце года
Бабушка покупает хлеб. Фото: УНИАН

В конце года украинский продуктовый рынок традиционно переживает повышенный спрос. Потребители активно готовятся к Новому году и Рождеству — покупают продукты для праздничного стола, ищут подарочные наборы, а некоторые даже готовы потратиться на деликатесы.

О том, на сколько могут подорожать продукты накануне новогодних праздников и что будет с ценами на хлеб до конца 2025 года, в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал экономист Владимир Чиж.

Реклама
Читайте также:

Стоит ли готовиться к стремительному росту цен на продукты в декабре

Предпраздничный ажиотаж на продукты, как правило, отражается и на ценах, но темпы их роста различаются в зависимости от категории товаров.

"Больше всего подорожают импортные товары и деликатесы, а базовые украинские продукты будут расти минимально", — убежден эксперт.

Рынок будет оставаться относительно стабильным и не ожидается резких колебаний цен, которые могут возникать во время логистических проблем или дефицита товаров. По оценкам эксперта, в предновогодний период стоимость продуктов может вырасти на 5-12%, в зависимости от их вида.

Что будет с ценами на хлеб в декабре

Что касается хлеба и хлебобулочных изделий, Владимир Чиж убежден, что они поднимутся в цене меньше всего.

"Оснований для резких изменений нет, поэтому перед праздниками ожидается подорожание не более чем на 2-3%", — прогнозирует эксперт.

По его словам, оснований для стремительного роста цен на хлеб пока нет, ведь в Украине сохраняется стабильность производства и высокая конкуренция в этом сегменте рынка.

Ранее мы писали, что накануне праздников традиционно растет спрос на алкоголь. Это позволяет производителям и ритейлерам повышать цены.

Также мы рассказывали, что для праздничного стола на Рождество и Новый год украинцы массово покупают мясные и колбасные изделия. Из-за этого во второй половине декабря спрос резко повышается, а цены в магазинах соответственно растут.

цены на хлеб продукты цены хлеб цены на продукты
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации