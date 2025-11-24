Хлебобулочные изделия накануне праздников — как изменятся цены в конце года

Бабушка покупает хлеб. Фото: УНИАН

В конце года украинский продуктовый рынок традиционно переживает повышенный спрос. Потребители активно готовятся к Новому году и Рождеству — покупают продукты для праздничного стола, ищут подарочные наборы, а некоторые даже готовы потратиться на деликатесы.

О том, на сколько могут подорожать продукты накануне новогодних праздников и что будет с ценами на хлеб до конца 2025 года, в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал экономист Владимир Чиж.

Стоит ли готовиться к стремительному росту цен на продукты в декабре

Предпраздничный ажиотаж на продукты, как правило, отражается и на ценах, но темпы их роста различаются в зависимости от категории товаров.

"Больше всего подорожают импортные товары и деликатесы, а базовые украинские продукты будут расти минимально", — убежден эксперт.

Рынок будет оставаться относительно стабильным и не ожидается резких колебаний цен, которые могут возникать во время логистических проблем или дефицита товаров. По оценкам эксперта, в предновогодний период стоимость продуктов может вырасти на 5-12%, в зависимости от их вида.

Что будет с ценами на хлеб в декабре

Что касается хлеба и хлебобулочных изделий, Владимир Чиж убежден, что они поднимутся в цене меньше всего.

"Оснований для резких изменений нет, поэтому перед праздниками ожидается подорожание не более чем на 2-3%", — прогнозирует эксперт.

По его словам, оснований для стремительного роста цен на хлеб пока нет, ведь в Украине сохраняется стабильность производства и высокая конкуренция в этом сегменте рынка.

