Главная Экономика Цены на алкоголь в праздничный период — какие напитки подорожают

Цены на алкоголь в праздничный период — какие напитки подорожают

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 14:05
обновлено: 13:11
Шампанское, вино и виски — что будет с ценами на алкогольные напитки накануне праздников
Алкоголь в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В период праздников от Николая и до Крещения в Украине традиционно растет спрос на алкогольные напитки: как для домашних застолий, так и для подарков или гостей. Это самый прибыльный для производителей, ритейлеров и импортеров период.

Новини.LIVE разбирались, насколько подорожает алкоголь в праздничный период.

Читайте также:

Почему алкоголь дорожает накануне праздников

Перед праздниками спрос на алкогольные напитки традиционно повышен. Это может давать производителям и торговым сетям возможность корректировать цены вверх или по крайней мере удерживать их уровень, рассказала товаровед Лилия Быстрицкая Новости.LIVE.

"Ожидается, что цены на алкоголь в праздничный период могут вырасти, однако степень такого роста будет зависеть от категории напитка, производителя, происхождения и торговой сети", — рассказала она.

Как изменятся цены на основные алкогольные напитки

  • Водка

Товаровед напомнила, что водка — это базовая крепкая алкогольная продукция, которая традиционно наиболее доступна.

В этом году рост цены на водку был умеренным — всего на +2-3%. Так как производство налажено — резкого подорожания ожидать не стоит. Однако в праздничный период может быть небольшое повышение цены из-за увеличенного спроса или маркетинговых акций.

"Торговые сети могут предложить акции или скидки, но они могут быть менее активными, чем в обычный период. Но вероятнее всего, цены на водку останутся на уровне, близком к нынешнему", — подчеркнула эксперт.

  • Коньяк (бренди)

"Если говорить о бренди, то это крепкий алкоголь среднего ценового сегмента. Сейчас в рознице его цена где-то в среднем 192,5 грн за пол-литровую бутылку. Существенного подорожания на праздничный период не предвидится, разве что цена может вырасти на подарочные варианты с премиум-упаковкой", — рассказала товаровед.

  • Шампанское (игристое вино)

Средняя цена на игристые вина, по словам Быстрицкой, установлена на уровне 163,50 грн за бутылку. Спрос на шампанское значительно возрастает перед Новым годом, поэтому производители и сети могут закладывать небольшое повышение цены.

Премиум-игристые или импортные варианты могут дорожать больше за счет упаковки, имиджа, бренда. Если цена и повысится, то не на много, буквально до 10-20 гривен за бутылку, добавила Лилия Быстрицкая.

  • Вино

Если говорить в целом о нынешнем году, то, по словам Быстрицкой, цены на вина в Украине выросли примерно на 8%. Однако существенного подорожания стоимости на праздники ожидать не стоит.

  • Виски

"Минимальная розничная цена на виски в этом году составляет не менее 179 грн за бутылку. Если говорить о праздниках, то цена на этот напиток может вырасти где-то на 10-15%, особенно на импортные варианты", — пояснила товаровед.

Возможна наценка на ограниченные серии, подарочные упаковки, наборы. Ведь это тот напиток, который покупается для подарка, отметила эксперт.

Ранее мы писали, что накануне рождественско-новогодних праздников в Украине традиционно растет спрос на продукты, что часто приводит к повышению цен, хотя изменения происходят неравномерно. Особенно интересует, как изменятся цены на колбасы и мясные деликатесы до конца декабря 2025 года.

Также мы рассказывали, что многие украинцы отдают предпочтение качеству продуктов, а не стоимости. Например, оливковое масло стоит в среднем 250-500 грн за бутылку, в зависимости от бренда и объема.

