Шампанське, вино та віскі — що буде з цінами на алкогольні напої напередодні свят

У період свят від Миколая і до Водохреща в Україні традиційно зростає попит на алкогольні напої: як для домашніх застіль, так і для подарунків чи гостей. Це найприбутковіший для виробників, ритейлерів та імпортерів період.

Новини.LIVE розбиралися, наскільки подорожчає алкоголь у святковий період.

Чому алкоголь дорожчає напередодні свят

Перед святами попит на алкогольні напої традиційно підвищений. Це може давати виробникам і торговим мережам можливість коригувати ціни вгору або принаймні утримувати їх рівень, розповіла товарознавець Лілія Бистрицька Новини.LIVE.

"Очікується, що ціни на алкоголь у святковий період можуть зрости, проте ступінь такого зростання буде залежати від категорії напою, виробника, походження та торгової мережі", — розповіла вона.

Як зміняться ціни на основні алкогольні напої

Горілка

Товарознавець нагадала, що горілка — це базова міцна алкогольна продукція, яка традиційно найбільш доступна.

Цьогоріч зростання ціни на горілку було помірним — лише на +2-3%. Через те, що виробництво налагоджене — різкого здорожчання очікувати не варто. Однак у святковий період може бути невелике підвищення ціни через збільшений попит чи маркетингові акції.

"Торгові мережі можуть запропонувати акції чи знижки, але вони можуть бути менш активними, ніж у звичайний період. Але найвірогідніше, ціни на горілку залишаться на рівні, близькому до нинішнього", — підкреслила експертка.

Коньяк (бренді)

"Якщо говорити про бренді, то це міцний алкоголь середнього цінового сегменту. Нині в роздріб його ціна десь в середньому 192,5 грн за півлітрову пляшку. Суттєвого здорожчання на святковий період не передбачається, хіба що ціна може зрости на подарункові варіанти з преміум-пакуванням", — розповіла товарознавець.

Шампанське (ігристе вино)

Середня ціна на ігристі вина, за словами Бистрицької, встановлена на рівні 163,50 грн за пляшку. Попит на шампанське значно зростає перед Новим роком, тому виробники й мережі можуть закладати невелике підвищення ціни.

Преміум-ігристі або імпортні варіанти можуть дорожчати більше за рахунок пакування, іміджу, бренду. Якщо ціна й підвищиться, то не на багато, буквально до 10-20 гривень за пляшку, додала Лілія Бистрицька.

Вино

Якщо говорити загалом про нинішній рік, то, за словами Бистрицької, ціни на вина в Україні зросли приблизно на 8%. Однак суттєвого здорожчання вартості на свята очікувати не варто.

Віскі

"Мінімальна роздрібна ціна на віскі цього року складає не менше 179 грн за пляшку. Якщо говорити про свята, то ціна на цей напій може зрости десь на 10-15%, особливо на імпортні варіанти", — пояснила товарознавець.

Можлива націнка на обмежені серії, подарункові упаковки, набори. Адже це той напій, який купується для подарунка, зазначила експертка.

Раніше ми писали, що напередодні різдвяно-новорічних свят в Україні традиційно зростає попит на продукти, що часто призводить до підвищення цін, хоча зміни відбуваються нерівномірно. Особливо цікавить, як зміняться ціни на ковбаси та м’ясні делікатеси до кінця грудня 2025 року.

Також ми розповідали, що багато українців віддають перевагу якості продуктів, а не вартості. Наприклад, оливкова олія коштує в середньому 250–500 грн за пляшку, залежно від бренду та обсягу.