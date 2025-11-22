Цю оливкову олію не варто купувати в супермаркетах — експерт назвав найгірші категорії

Оливкова олія в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців шукають у супермаркетах якісні продукти, не орієнтуючись при виборі на ціни. Оливкова олія апріорі недешева — від 250 до 500 грн за пляшку в середньому (залежно від бренду, походження, обсягу та сертифікації). Споживачі можуть самостійно визначити, який товар небезпечно купувати.

Про це розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн представник компанії-імпортера харчових продуктів з Європи Олег Трубінець.

Як відрізнити якісну оливкову олію

Існує категорія олії, яку вважають однією з найкращих у сегменті. Якщо на пляшці вказано Extra Virgin Olive Oil, можна сміливо купувати, оскільки такий продукт отримано механічним способом, без хімічної обробки. Це так званий перший холодний віджим, який коштує дорожче.

За словами експерта, інші категорії — це вже нижчий рівень, тобто якість не дотягує до еталонної (може бути суміш або рафінована олія). Не варто купувати пляшки з написами:

Olive Oil;

Pure Olive Oil;

Pomace Olive Oil.

Також слід звертати увагу на кислотність, що визначається вмістом олеїнової кислоти. Категорія Extra Virgin має стандартний показник на рівні ≤ 0,8%. Натомість оливкова олія категорії Virgin характеризується кислотністю до 2%, а суміші Olive Oil або Pure Olive Oil — до 1,5%. Pomace взагалі виготовляється з макухи оливок, які залишилися після першого віджиму.

"Якщо вказані країна походження, сорт оливок чи регіон — це добре, значить продукт якісний. Упаковка має бути герметична, без пошкоджень. Також обов'язково мають бути сертифікації: PDO, PGI чи органік", — наголосив Олег Трубінець.

Ще один критерій визначення якості — пакування. Імпортер уточнив, що найкраще купувати оливкову олію в пляшці з темним склом або в металевому контейнері (ці матеріали захищають від впливу світла). Пластик дешевший, однак гірший для зберігання продукту: світло може пришвидшити окиснення.

Скільки коштує оливкова олія в супермаркетах

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і з’ясували, скільки коштує оливкова олія категорії Extra Virgin (500 мл). У Сільпо найдешевша позиція асортименту обійдеться відвідувачам у 219 грн, найдорожча — у 2 999 грн. АТБ пропонує пляшку за 235,90 грн зі знижкою 33%, а стандартна ціна — 353,90 грн.

У Варусі також діють акційні пропозиції з нагоди Чорної п’ятниці: замість 390 грн потрібно заплатити 194,90 грн (-50%) за пляшку Extra Virgin об’ємом 500 мл. Аналогічна позиція у Новусі коштує 299 грн замість 349 грн, в Ашані — 239 грн замість 395,80 грн, у Метро — 319 грн, у Форі — 307 грн, у МегаМаркеті — 349,70 грн.

Нагадаємо, з нагоди Чорної п’ятниці більшість супермаркетів переписали ціни на затребувані продукти харчування. Товари продають зі знижками до 65%, тому споживачі можуть заощадити чимало коштів.

Також ми писали, що в Україні планомірно дорожчають курячі яйця. Висхідна тенденція пояснюється сезонним фактором і зростанням виробничих витрат. Ми дізналися, в яких супермаркетах найвигідніше купувати продукт.