Ціни на червону та чорну ікру в Україні — скільки має коштувати справжній продукт та де точно не варто купувати

Червона ікра. Фото: Pexels

Червона та чорна ікра — це делікатеси, які українці купують переважно до святкового столу. Однак треба розуміти, як відрізнити оригінал від підробки, та якою повинна бути реальна ціна рибного делікатесу.

Новини.LIVE з'ясовували, скільки має коштувати справжня ікра та на що звернути уваги при виборі.

Реклама

Читайте також:

Які бувають види червоної та чорної ікри та скільки вони коштують

Найдоступніші види червоної ікри — це ікра форелі, горбуші та кети, розповіла Новини.LIVE товарознавець Лілія Бистрицька.

"Ікру цих видів риб можна знайти в супермаркетах за ціною від 400-500 гривень за 100 грам до 5-6 тисяч гривень за кілограм. Ікра кети — лососевий вид з більшими зернами. Ікра форелі зазвичай має дрібнішу зернину і є найдешевшою. Невелика вартість ікри форелі обумовлена насамперед тим, що це ікра українського походження. У нас в державі багато рибних господарств, які займаються вирощуванням форелі", — розповіла вона.

Тому вона дешевша, ніж інші види, однак по якості нічим не гірша.

Чорна ікра білуги, стерляді, осетра, за словами експертки, значно дорожча через те, що вона рідкісніша, а витрати на вирощування, вилов риби, обробку ікри значно більші.

"Наприклад, ціна за 100 г чорної ікри осетрових може бути від 4 тисяч гривень і більше. Кілограм може коштувати від 20 тисяч гривень до 60 тисяч, залежно від виду риби. Найдорожча чорна ікра — білуги, що має великі чорні зерна. Трохи дешевшою є ікра осетра. Ікра стерляді найбільш "доступний" варіант серед чорної ікри", — додала вона.

Як відрізнити справжню ікру від підробки

За словами товарознавиці, при виборі ікри важливо звернути увагу на кілька ознак, щоб не купити підробку або неякісний продукт.

1. Етикетка та упаковка

Повинні бути чітко вказані: вид риби, сорт, дата виробництва, термін придатності, виробник, умови зберігання.

"Якщо на упаковці зазначено "імітація ікри" або "ікра пробійна" — це вже не справжня зерниста ікра. Також банка не повинна бути сильно випуклою або з напругою, що може свідчити про порушення умов зберігання. Якщо тара непрозора — при можливості акуратно струсніть: якщо чутно "булькання" — це може бути свідченням того, що у банці або підробка, або її зберігали з порушенням умов дотримання температурного режиму", — розповіла Бистрицька.



2. Зовнішній вигляд ікринок

У справжньої зернистої ікри, зазначила експертка, зернини мають приблизно однаковий розмір, але не ідеально однакові. Якщо ж всі здаються однаковими, то є ризик того, що ікра штучна.

У чорної ікри зерна не повинні бути занадто дрібними.

"Крім того, у чорної ікри не повинен бути занадто "чорний" колір. Справжня чорна ікра має різні відтінки сірого, бежевого, золотистого кольорів. Якщо ж ви бачите вугільно-чорний продукт — майже напевно туди були додані барвники", — додала експертка.

3. Запах і смак

Вона наголосила, що у справжньої ікри запах ніжний, не агресивно "рибно-консервний". У підробки запах часто різкий, рибний. Також ікринки повинні бути розсипчасті, легко "лопатися" при легкому дотику.

"Як можна ще визначити якість червоної ікри? Для цього потрібно взяти кілька ікринок і залити їх гарячою водою. Якщо вода стала молочного чи трохи мутнуватого кольору, то це означає, що ікра натуральна. Якщо ж вода змінила колір на оранжевий чи рожевий, або ікринки почали зникати — це 100% підробка", — підкреслила Бистрицька.

Де точно не можна купувати ікру

"Яка б не була перевірена продавчиня, не можна купувати ікру на вулиці або на базарі. Вулична торгівля, особливо без належної упаковки або без документів — це дуже ризикований варіант: немає гарантій, що дотримано умови зберігання, охолодження. І найголовніше, немає гарантій, що це не підробка", — пояснила товарознавиця.

Також потрібно остерігатися "супердешевих" пропозицій, наприклад, "1+1=3" через незнайомі онлайн-канали чи соцмережі. Виробника та умови зберігання ви перевірити не зможете. А значить — ризикуватимете своїм здоров'ям, наголосила експертка.

Раніше ми розповідали, як відрізнити справжнє вершкове масло від фальсифікату. Також з'ясували, чого очікувати українцям від цін на курячі яйця найближчим часом.