Цены на красную и черную икру в Украине — сколько должен стоить настоящий продукт и где точно не стоит покупать

Красная и черная икра — это деликатесы, которые украинцы покупают преимущественно к праздничному столу. Однако надо понимать, как отличить оригинал от подделки, и какой должна быть реальная цена рыбного деликатеса.

Новини.LIVE выясняли, сколько должна стоить настоящая икра и на что обратить внимание при выборе.

Какие бывают виды красной и черной икры и сколько они стоят

Самые доступные виды красной икры — это икра форели, горбуши и кеты, рассказала Новини.LIVE товаровед Лилия Быстрицкая.

"Икру этих видов рыб можно найти в супермаркетах по цене от 400-500 гривен за 100 грамм до 5-6 тысяч гривен за килограмм. Икра кеты — лососевый вид с более крупными зернами. Икра форели обычно имеет более мелкое зерно и является самой дешевой. Небольшая стоимость икры форели обусловлена прежде всего тем, что это икра украинского происхождения. У нас в государстве много рыбных хозяйств, которые занимаются выращиванием форели", — рассказала она.

Поэтому она дешевле, чем другие виды, однако по качеству ничем не хуже.

Черная икра белуги, стерляди, осетра, по словам эксперта, значительно дороже из-за того, что она более редкая, а затраты на выращивание, вылов рыбы, обработку икры значительно больше.

"Например, цена за 100 г черной икры осетровых может быть от 4 тысяч гривен и более. Килограмм может стоить от 20 тысяч гривен до 60 тысяч, в зависимости от вида рыбы. Самая дорогая черная икра белуги, имеющая большие черные зерна. Немного дешевле является икра осетра. Икра стерляди наиболее "доступный" вариант среди черной икры", — добавила она.

Как отличить настоящую икру от подделки

По словам товароведа, при выборе икры важно обратить внимание на несколько признаков, чтобы не купить подделку или некачественный продукт.

1. Этикетка и упаковка

Должны быть четко указаны: вид рыбы, сорт, дата производства, срок годности, производитель, условия хранения.

"Если на упаковке указано "имитация икры" или "икра пробойная" — это уже не настоящая зернистая икра. Также банка не должна быть сильно выпуклой или с напряжением, что может свидетельствовать о нарушении условий хранения. Если тара непрозрачная — при возможности аккуратно встряхните: если слышно "бульканье" — это может быть свидетельством того, что в банке либо подделка, либо ее хранили с нарушением условий соблюдения температурного режима", — рассказала Быстрицкая.



2. Внешний вид икринок

У настоящей зернистой икры, отметила эксперт, зерна имеют примерно одинаковый размер, но не идеально одинаковые. Если же все выглядят одинаковыми, то есть риск того, что икра искусственная.

У черной икры зерна не должны быть слишком мелкими.

"Кроме того, у черной икры не должен быть слишком "черный" цвет. Настоящая черная икра имеет различные оттенки серого, бежевого, золотистого цветов. Если же вы видите угольно-черный продукт — почти наверняка туда были добавлены красители", — добавила эксперт.

3. Запах и вкус

Она отметила, что у настоящей икры запах нежный, не агрессивно "рыбно-консервный". У подделки запах часто резкий, рыбный. Также икринки должны быть рассыпчатые, легко "лопаться" при легком прикосновении.

"Как можно еще определить качество красной икры? Для этого нужно взять несколько икринок и залить их горячей водой. Если вода стала молочного или немного мутноватого цвета, то это означает, что икра натуральная. Если же вода изменила цвет на оранжевый или розовый, или икринки начали исчезать — это 100% подделка", — подчеркнула Быстрицкая.

Где точно нельзя покупать икру

"Какая бы ни была проверенная продавщица, нельзя покупать икру на улице или на базаре. Уличная торговля, особенно без надлежащей упаковки или без документов — очень рискованный вариант: нет гарантий, что соблюдены условия хранения, охлаждения. И самое главное, нет гарантий, что это не подделка", — пояснила товаровед.

Также нужно остерегаться "супер-дешевых" предложений, например, "1+1=3" через незнакомые онлайн-каналы или соцсети. Производителя и условия хранения вы проверить не сможете. А значит — будете рисковать своим здоровьем, подчеркнула эксперт.

