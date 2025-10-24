Видео
Україна
Видео

Настоящее сливочное масло — как отличить от подделки в магазине

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 17:12
обновлено: 16:31
Как отличить настоящее сливочное масло — признаки натуральности и цены в Украине
Сливочное масло в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

На украинском рынке представлено много продуктов питания разного качества. Среди широкого ассортимента встречаются подделки, которые обычно продают дешевле или умышленно выдают за качественный товар. В частности, не помешает узнать, как отличить настоящее сливочное масло от фальсификата, чтобы зря не заплатить деньги.

Об этом рассказала кулинар Алена Карпюк в Instagram.

Читайте также:

Как выбрать натуральное масло

Существует несколько характерных признаков, по которым отличают настоящий продукт от подделки. Во-первых, следует обратить внимание на состав: натуральное масло должно содержать только один ингредиент — сливки или пастеризованные сливки. Все остальное говорит о низком качестве.

Во-вторых, стандартом считается жирность от 82,5%. Если показатель не доходит до указанного уровня, то перед вами — спред или масляная смесь. В-третьих, необходимо избегать товаров с таким содержанием:

  • растительными жирами (пальмовое, кокосовое, соевое масло);
  • консервантами;
  • ароматизаторами;
  • эмульгаторами или "комбинированными жирами".

Наконец, четвертый признак натуральности — это отметка ГОСТ или ДСТУ на упаковке. Настоящее масло изготавливают по ДСТУ 4399:2005, что гарантирует стандарт качества. Плюс не помешает ориентироваться на цвет продукта, он должен быть светло-желтый или желтый. Яркий оттенок часто свидетельствует о добавлении красителей, а белый цвет — о наличии растительных жиров.

Сколько стоит масло в Украине

Мы проанализировали цены в различных популярных сетях супермаркетов Украины и выяснили, сколько минимально стоит сливочное масло с жирностью 82% по состоянию на 24 октября 2025 года. Получили такие результаты:

  • Сільпо — от 63,62 грн;
  • Варус — от 89,90 грн;
  • Фора — от 98,20 грн (со скидкой — 85,90 грн);
  • Новус — от 98,99 грн;
  • Ашан — от 101,90 грн;
  • АТБ — от 103,90 грн (со скидкой — 88,30 грн);
  • Метро — от 104,90 грн;
  • МегаМаркет — от 128,40 грн.

Отметим, согласно данным Ассоциации производителей молока, в Украине наблюдается снижение цен на молоко-сырье. Причина — низкий спрос со стороны перерабатывающих предприятий вследствие сокращения продаж биржевых товаров. Ожидается, что с 1 ноября удешевление продолжится, что отразится на ценах в супермаркетах.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены в McDonald's на большинство позиций в меню изменились по состоянию на октябрь 2025 года, если сравнивать с маем. Например, большая картошка Фри теперь стоит 82 грн вместо 69 грн (+13 грн).

Также мы писали, что аграрии завершают сбор подсолнечника в октябре. По состоянию на 16 число было собрано 7,19 млн тонн с 76% площадей при урожайности 1,84 т/га. Цена семян за неделю выросла с 26 668 до 27 534 грн.

товары покупки сливочное масло супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
