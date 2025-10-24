Цены в McDonald's выросли — на сколько подорожал гамбургер и картофель Фри

McDonald's в Украине. Фото: Google Maps

Многие украинцы время от времени посещают McDonald's. Это довольно популярное заведение быстрого питания, где подают гамбургеры, чизбургеры, картофель фри, наггетсы и другие любимые многими блюда. Однако цены на продукты не стоят на месте, так же постепенно дорожают позиции в меню.

На сколько подорожали блюда в McDonald's за шесть месяцев, рассказало издание "Телеграф".

Реклама

Читайте также:

Как изменились цены в McDonald's

Некоторые позиции в меню стоят всего на 2-3 грн больше по состоянию на октябрь 2025 года, чем в мае. А какие-то блюда подорожали более чем на 10 грн. Например, обычный чизбургер шесть месяцев назад продавали по 67 грн, а уже осенью стоимость зафиксировалась на уровне 69 грн. Разница небольшая, однако она свидетельствует об инфляции и росте потребительских цен.

Подорожание не обошло стороной и другие популярные блюда в McDonald's, в частности:

гамбургер — 60 грн вместо 58 грн (+2 грн);

Биг Мак — 135 грн вместо 129 грн (+6 грн);

Дабл Чизбургер — 115 грн вместо 110 грн (+5 грн);

Чикен Макнагетс (6 шт.) — 95 грн вместо 92 грн (+3 грн);

Биг Тейсти Сингл — 182 грн вместо 175 грн (+7 грн);

Мак Чикен — 115 грн вместо 112 грн (+3 грн);

картофель Фри (большой) — 82 грн вместо 69 грн (+13 грн);

картофель Фри (средний) — 68 грн вместо 59 грн (+9 грн);

картофель Фри (маленький) — 50 грн вместо 49 грн (+1 грн).

Заказ в McDonald's. Фото: Google Maps

Новые заведения McDonald's в 2026

Директор по развитию McDonald's в Украине Виталий Стефурак рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что в следующем году компания может открыть еще 11 ресторанов. По результатам 2025 года сеть также расширится на 11 заведений, поскольку до конца декабря заработают три новых и один обновленный ресторан.

"В 2027-28 годах рассчитываем ускорить развитие сети до 15 новых заведений в год. Мы видим перспективы для развития в Украине, поэтому работаем над тем, чтобы постепенно увеличивать инвестиции", — сообщил Стефурак.

Приоритетными целями для компании будут города-миллионники, областные центры и их сателлиты (при условии достаточного человеческого трафика), а также участки на популярных автомобильных трассах. Учитывая полномасштабную войну McDonald's концентрируется на расширении в центральной и западной Украине.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы проверили динамику цен на зарядные станции в двух популярных интернет-магазинах Украины, чтобы узнать, подорожали ли товары после возвращения графиков отключений электроэнергии.

Также мы писали, что в октябре 2025 года соль подорожала до 40 грн/кг. Это на 2 грн больше, чем продукт стоил в сентябре. Цены в супермаркетах колеблются от 35 грн (Ашан) до 43 грн (Новус).