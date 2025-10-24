Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Відео

Ціни в McDonald's не стоять на місці — що змінилося з весни 2025

Ціни в McDonald's не стоять на місці — що змінилося з весни 2025

Дата публікації: 24 жовтня 2025 15:05
Оновлено: 15:26
Ціни в McDonald's виросли — на скільки подорожчав гамбургер і картопля Фрі
McDonald's в Україні. Фото: Google Maps

Чимало українців час від часу відвідують McDonald's. Це досить популярний заклад швидкого харчування, де подають гамбургери, чізбургери, картоплю фрі, нагетси та інші улюблені багатьма страви. Однак ціни на продукти не стоять на місці, так само поступово дорожчають позиції в меню.

На скільки подорожчали страви в McDonald's за шість місяців, розповіло видання "Телеграф".

Читайте також:

Як змінилися ціни в McDonald's

Деякі позиції в меню коштують усього на 2-3 грн більше станом на жовтень 2025 року, ніж у травні. А якісь страви подорожчали на понад 10 грн. Наприклад, звичайний чізбургер шість місяців тому продавали по 67 грн, а вже восени вартість зафіксувалася на рівні 69 грн. Різниця невелика, однак вона свідчить про інфляцію та зростання споживчих цін.

Подорожчання не оминуло стороною інші популярні страви в McDonald's, зокрема:

  • гамбургер — 60 грн замість 58 грн (+2 грн);
  • Біг Мак — 135 грн замість 129 грн (+6 грн);
  • Дабл Чізбургер — 115 грн замість 110 грн (+5 грн);
  • Чікен Макнагетс (6 шт.) — 95 грн замість 92 грн (+3 грн);
  • Біг Тейсті Сингл — 182 грн замість 175 грн (+7 грн);
  • Мак Чікен — 115 грн замість 112 грн (+3 грн);
  • картопля Фрі (велика) — 82 грн замість 69 грн (+13 грн);
  • картопля Фрі (середня) — 68 грн замість 59 грн (+9 грн);
  • картопля Фрі (маленька) — 50 грн замість 49 грн (+1 грн).
Ціни в McDonald's не стоять на місці — що змінилося з весни 2025 - фото 1
Замовлення в McDonald's. Фото: Google Maps

Нові заклади McDonald's у 2026

Директор із розвитку McDonald’s в Україні Віталій Стефурак розповів агентству "Інтерфакс-Україна", що наступного року компанія може відкрити ще 11 ресторанів. За результатами 2025 року мережа також розшириться на 11 закладів, оскільки до кінця грудня запрацюють три нові та один оновлений ресторан.

"У 2027-28 роках розраховуємо пришвидшити розвиток мережі до 15 нових закладів на рік. Ми бачимо перспективи для розвитку в Україні, тому працюємо над тим, щоб поступово збільшувати інвестиції", — повідомив Стефурак.

Пріоритетними цілями для компанії будуть міста-мільйонники, обласні центри та їх сателіти (за умови достатнього людського трафіку), а також ділянки на популярних автомобільних трасах. З огляду на повномасштабну війну McDonald's концентрується на розширенні в центральній та західній Україні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми перевірили динаміку цін на зарядні станції у двох популярних інтернет-магазинах України, аби дізнатися, чи подорожчали товари після повернення графіків відключень електроенергії.

Також ми писали, що у жовтні 2025 року сіль подорожчала до 40 грн/кг. Це на 2 грн більше, ніж продукт коштував у вересні. Ціни в супермаркетах коливаються від 35 грн (Ашан) до 43 грн (Новус).

їжа McDonald's ресторани ціни витрати
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
