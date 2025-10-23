Ціни на зарядні станції — як змінилися в COMFY та Цитрусі після обстрілів (графіка)

Зарядна станція EcoFlow. Фото: Google Maps

В Україні збільшився попит на альтернативні джерела живлення, враховуючи регулярні атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Люди почали активніше купувати бензинові генератори, повербанки, зарядні станції тощо. Водночас продавці, аналізуючи затребуваність на товари, могли підвищити ціни. Подібні ситуації неодноразово траплялися після масованих атак по енергетиці.

Редакція Новини.LIVE промоніторила сайти двох популярних інтернет-магазинів і з’ясувала, чи змінилися ціни на зарядні станції у період з 13 по 23 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Ми перевірили вартість п’ятьох моделей зарядних станцій (обирали найпопулярніші позиції) в COMFY та Цитрусі. Спочатку зафіксували показники станом на 09:00 у понеділок, 13 жовтня. Потім зрівняли з актуальними цінами на ранок, 21-23 жовтня.

Результат виявився цікавим і показовим, оскільки у ніч на 22 жовтня росіяни вкотре обстріляли Україну, цілившись в об’єкти критичної інфраструктури. Це вплинуло на вартість деяких зарядних станцій.

Як змінилися ціни в COMFY

Важливе спостереження: 13 жовтня магазин вказував знижку на товари у відсотках, але згодом відображення ціни на сайті змінилося, ускладнивши розуміння, скільки покупці можуть заощадити.

Одна з найпопулярніших позицій у COMFY — універсальна зарядна станція AlphaESS BLACKBEE 1000 1036Wh 1000W. 13 жовтня магазин продавав її по 31 999 грн, але діяла знижка 28%, тож ціна становила 22 999 грн. Через тиждень, 21 жовтня, стартова вартість знизилася до 27 999 грн, але знижка була відсутня, тож фактично товар подорожчав. А вже наступного дня станція коштувала 25 499 грн.

Вартість станції AlphaESS BLACKBEE. Фото: Новини.LIVE

Друга позиція — універсальна зарядна станція Choetech BS008 2048Wh 2400W. Початкова ціна 13 жовтня — 45 555 грн, зі знижкою 12% — 39 999 грн. У четвер, 23 жовтня, товар зі знижкою коштував уже 43 999 грн, а стартова сума залишилася незмінною (45 555 грн).

Вартість станції Choetech BS008. Фото: Новини.LIVE

Третій популярний пристрій — універсальна зарядна станція Anker SOLIX C1000X 1056Wh 1800W (A1761). Стартова ціна не оновилася за тиждень — 38 999 грн. Однак 13 жовтня знижка 23% дозволяла придбати товар за 29 999 грн, а 22-23 жовтня ціна (теж з урахуванням знижки) піднялася до 33 999 грн.

Вартість станції Anker SOLIX C1000X. Фото: Новини.LIVE

Універсальна зарядна станція Choetech BS061 1024Wh 1200w 13 жовтня коштувала 27 999 грн (зі знижкою 7% — 25 999 грн). Стартова ціна через тиждень з гаком не змінилася, але товар з урахуванням актуальної знижки подорожчав до 26 999 грн.

Вартість станції Choetech BS061. Фото: Новини.LIVE

Нарешті, універсальну зарядну станцію Anker SOLIX F2000 Portable Power Station 2048Wh 2300W спочатку продавали за 79 999 грн, а зі знижкою 34% ціна знизилася до 52 999 грн. Станом на четвер, 23 жовтня, знижка суттєво зменшилася, оскільки вартість піднялася до 69 999 грн.

Вартість станції Anker SOLIX. Фото: Новини.LIVE

Як змінилися ціни в Цитрусі

Аналогічні підрахунки ми провели з популярними товарами в магазині "Цитрус". Наприклад, зарядна станцiя EcoFlow RIVER 3 UPS (245 Вт*г/300 Вт) коштувала 11 999 грн станом на 13 жовтня. Вже у вівторок, 21 жовтня, її продавали за аналогічну ціну, але з актуальною знижкою 20%. Тобто фактично вартість перебувала на рівні 14 999 грн. До речі, вже наступного дня приладу не було в наявності.

Вартість станції EcoFlow RIVER 3 UPS. Фото: Новини.LIVE

Зарядна станцiя EcoFlow RIVER 2 PRO мала стартову ціну 39 999 грн понад тиждень тому, але зі знижкою 13% її можна було купити за 34 999 грн. Аналогічна вартість та розмір знижки залишилися станом на 23 жовтня, тобто для споживачів нічого не змінилося.

Вартість станції EcoFlow RIVER 2 PRO. Фото: Новини.LIVE

Така ж ситуація з зарядною станцією EcoFlow DELTA 2 (1024 Вт*год). 13 жовтня вона коштувала 56 999 грн, а зі знижкою 12% — 49 999 грн. Під час другої перевірки ціни з’ясувалося, що жодних змін магазин не запровадив.

Вартість станції EcoFlow DELTA 2. Фото: Новини.LIVE

Зарядну станцію Jackery Explorer 1000 Plus (1264.64 Вт*год/2000 Вт) продавали за початковою вартістю 47 999 грн, а знижка 13% знизила суму до 41 999 грн. Станом на 23 жовтня показники не змінилися, однак товару не було в наявності. Ще за два дні до того модель реалізували без обмежень.

Вартість станції Jackery Explorer. Фото: Новини.LIVE

Нарешті, вартість зарядної станції EcoFlow DELTA Pro (3600 Вт*год) 13 жовтня перебувала на рівні 110 999 грн, а зі знижкою 12% — 97 998 грн. У вівторок, 21 жовтня, ціни залишилися без змін. А вже наступного дня товар зник із продажу.

Вартість станції EcoFlow DELTA Pro. Фото: Новини.LIVE

Моніторинг магазинів показав: деякі популярні моделі альтернативних джерел живлення дійсно подорожчали після нових обстрілів Росії. По-перше, вплинуло зростання попиту серед споживачів, по-друге, продавці намагаються реагувати на ринкову ситуацію, а не заморожувати ціни.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні різко виріс попит на бензинові генератори з огляду на відключення світла. Ціни вже виросли на 10-15% порівняно з вереснем. До кінця року товари можуть подорожчати ще на 20-30%.

Також ми писали, що з настанням холодів власникам електрокарів в Україні радять підготуватися до можливих відключень світла. Варто мати резервне джерело живлення, наприклад, стаціонарну систему з батареями.