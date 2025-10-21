Ажіотаж на бензинові генератори — що може бути з цінами до кінця 2025 року

Генератори для дому. Фото: Google Maps

Через комбіновані атаки росіян на об’єкти енергетичної інфраструктури зросла ймовірність блекаута взимку. Українці починають замислюватися над придбанням резервного джерела живлення, зокрема повербанку, бензинового генератора тощо. Постає питання, чи можуть змінитися ціни на такі товари в разі масових відключень електроенергії.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижіда, що буде з цінами на генератори найближчим часом.

Читайте також:

Чи подорожчають генератори в Україні

Після відключень світла в Києві та деяких інших регіонах внаслідок терористичних атак Росії українці почали завчасно готуватися до потенційних блекаутів. За словами фахівця, на початку жовтня 2025 року обсяги продажів генераторів зросли на 40-60% в інтернет-магазинах.

Навіть у містах, де досі не було проблем із постачанням електроенергії, попит на альтернативні джерела живлення збільшився. Очевидно, ажіотаж серед покупців вплинув на ціни, причому дорожчання можливе в кілька етапів.

"У роздрібній торгівлі ціни на генератори піднялися на 10-15% порівняно з вереснем. Якщо дефіцит електроенергії посилиться, то дорожчання може відбутися ще на 20-30% до кінця року", — пояснив Володимир Чижід.

Споживачі найчастіше обирають саме портативні моделі — бензинові генератори з потужністю до 3 кВт. Цього вистачає для живлення найнеобхіднішої техніки вдома: холодильника, обігрівача, пральної машини тощо.

Де зняти готівку під час блекауту

Раніше ми розповідали, де можна зняти гроші з банківської карти в період масового відключення електроенергії. Адже не виключено, що в магазинах та інших закладах будуть проблеми з безготівковими платежами.

Маючи досвід роботи під час попередніх блекаутів, чимало банківських установ приєдналися до системи Power Banking. Це означає, що вони можуть працювати навіть за умови відключення світла. Тому достатньо прийти у відділення та зняти готівку в банкоматі. Серед таких банків — Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, ПУМБ та інші.

Плюс у багатьох супермаркетах, аптеках та АЗС діє послуга "Готівка на касі", яка дозволяє отримати кошти з банківської карти при оплаті покупки. Тож без паперових грошей у блекаут українці точно не залишаться.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, через ризик відключень світла власникам електрокарів варто мати резервне джерело живлення. Експерти радять заздалегідь розрахувати споживання авто й обрати пристрій, який забезпечить заряд.

Також ми писали, що українцям варто замислитися над придбанням бензинового генератора, який зможе забезпечити живленням оселю. Тоді не доведеться хвилюватися через відсутність світла взимку.