Лайфхаки для власників електрокарів — як витримати зиму, якщо будуть відключення електроенергії

Росія щороку з настанням осені завдає ударів по українській енергетиці. Через ризик планових або аварійних вимкнень електроенергії взимку, всім, зокрема власникам електромобілів, доводиться мати план "Б".

Новини.LIVE розбиралися, як водію електрокара підготуватися до зими, та що потрібно придбати, аби їздити на автомобілі навіть під час відключення електроенергії.

Ті, хто нині купує в Україні електрокари — справжні сміливці. Адже, крім ціни, таке авто потребує суттєвих додаткових витрат, особливо з настанням холодів, розповів Новини.LIVE автоексперт Василь Шемчук.

Він нагадав, що у холодному кліматі ефективність батарей EV падає: запас ходу зменшується, заряджання сповільнюється. Тож, за словами експерта, власнику електрокара потрібно завчасно подбати про додаткові елементи живлення для зарядки свого авто.

Що потрібно для зарядки електрокара навіть під час відключення електроенергії

Перед купівлею тієї чи іншої техніки для зарядки авто, експерт порадив спочатку чітко оцінити свої потреби.

"Порахуйте середнє споживання автомобіля за день (кВт-год). Далі, якщо вже є планові відключення, потрібно чітко знати, скільки часу за добу ви будете з електроенергією. Після цього вам потрібно визначити, яке джерело живлення потрібно придбати: чи окремо для зарядки авто, чи те, що буде забезпечувати потреби авто та вашої оселі", — розповів Василь Шемчук.

Резервне джерело енергії для заряджання EV

Один із найнадійніших способів для зарядки електрокара, за словами експерта — стаціонарна система з батареями (домашній акумулятор та інвертор).

"Суть така: ви монтуєте літієву чи іншу батарею великої ємності, інвертор, контролер заряду і підключаєте її до системи заряджання авто або зарядного пристрою. Це дасть вам автономність тоді, коли будуть відключення електроенергії, й можливість заряджати авто тоді, коли це потрібно", — зазначив Шемчук.

До недоліків стаціонарної системи з батареями автоексперт відніс високу вартість устаткування, необхідність монтажу, балансування, обслуговування та обмежену ємність батарей.

Орієнтовні витрати:

"Скажімо, вам потрібно забезпечити заряд EV на 20 кВт-год для одного "приїзду-від'їзду". Припустимо, батарея з запасом + втрати — отже вам потрібно приблизно 25 кВт-год корисної ємності", — зазначив експерт.

За його словами, ціна акумуляторів LiFePO₄ чи інших літієвих батарей коливається в межах 150-300 доларів за кВт-год, залежно від виробника, технології, доставляння.

До цього також потрібні інвертор, контролер заряду, система захисту, монтаж, кабелі. Це може додати ще 20-50% до вартості батареї.

"Таким чином, 25 кВт-год, помножені на 200 доларів, дорівнюють 5 000 доларів. Додамо сюди надбудови, і вартість стаціонарної системи з батареями може сягнути від 8-9 тисяч доларів і вище, залежно від бренду, логістики, складності монтажу", — додав Шемчук.

Він зазначив, що в Україні вже з’являються портативні станції, які можуть слугувати резервом.

"Наприклад, є український пристрій до 7,7 кВт-год, з потужністю до 12 кВт. Його ціна складає близько 60 000 гривень. Такі пристрої можуть бути частиною вашого резерву", — підкреслив експерт.

Портативні електростанції (mobile power stations)

Василь Шемчук пояснив, що це компактні модулі з батареєю, інвертором і виходами, які можна переносити. Їх можна підключати до зарядного кабелю для авто (за відповідними схемами) або використовувати для живлення побутової розетки (НА 220В) і зарядного пристрою EV.

Переваги:

Мобільність, порівняно легкий монтаж.

Відносно швидка інсталяція.

Можуть слугувати й для інших цілей (освітлення, ноутбук тощо).

Недоліки:

Менша ємність, ніж у стаціонарних рішень.

Обмеження щодо піка навантаження.

Дорожче "за кВт-год", ніж великі стаціонарні системи.

"У нас в магазинах вже можна знайти портативні енергетичні станції, від приблизно 30 000 гривень за модель середньої потужності. Це може бути тимчасовим рішенням на випадок нетривалих відключень електроенергії", — зазначив автоексперт.

Генератор (дизель, бензин або газ)

Генератор внутрішнього згоряння з резервним паливом, за словами Василя Шемчука, може живити зарядний пристрій EV, а також витримувати побутове навантаження.

Переваги:

Значна потужність, тривале живлення, незалежно від погоди чи умов.

Відносно дешевша одинична установка (особливо для великих потужностей).

Недоліки:

Шум, потреба в паливі (логістика, зберігання).

Викиди, обслуговування.

Не підійде для тривалих відключень електроенергії, якщо паливо закінчиться.

"Генератор на 5–10 кВт може коштувати десятки тисяч гривень, плюс паливо й витрати на обслуговування", — додав експерт.

Система автоматичного перемикання (ATS/реле перемикання)

Щоб під час вимкнення живлення система автоматично перемикалась на резервне джерело (акумулятор або генератор), то, за словами автоексперта, потрібен автоматичний вимикач або система ATS (Automatic Transfer Switch). Це дозволяє почати заряд авто без участі власника в момент вимкнення.

Ціна ATS або реле перемикання великої потужності може становити кілька тисяч гривень (залежно від параметрів).

Покроковий "чек-лист" для власника електрокара

Оцінити щоденне споживання EV (скільки кВт-год ви реально використовуєте). Визначити, який час ви хочете "витримати" без електрики (4 год, 8 год, добу). Розробити систему резерву: портативна станція, або стаціонарний акумулятор + інвертор + ATS, або генератор. Подбати про перемикач (ATS), що автоматично перемкне живлення при відключенні. Оптимізувати споживання (не заряджати акумулятор до 100%, використовувати теплові системи з мінімальним навантаженням). Регулярне тестування системи — перевіряти, чи працює все коректно, чи батарея в порядку. Мати запасні компоненти: кабелі, запобіжники, запасне паливо для генератора тощо.

Що робити під час відключень електроенергії

Якщо резервна система активна — заряджайте EV у "нічні години" або в часи, коли споживання в мережі нижче.

у "нічні години" або в часи, коли споживання в мережі нижче. Використовуйте "економічний режим" обігріву авто , щоб обійтись мінімальним споживанням.

, щоб обійтись мінімальним споживанням. Розподіляйте заряд. Можливо, тримати зарядку на "підтримці", а не одноразово виснажувати батарею.

Можливо, тримати зарядку на "підтримці", а не одноразово виснажувати батарею. Пам’ятайте про температурний режим. Холод впливає на ефективність резервної батареї також.

Холод впливає на ефективність резервної батареї також. Стежте за графіком вимкнень. Це допоможе планувати заряджання при доступній енергії.

Також нещодавно у НАК "Нафтогаз України" закликали за можливості економно ставитися до споживання газу, адже кожен заощаджений кубометр має значення.