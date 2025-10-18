Лайфхаки для владельцев электрокаров — как выдержать зиму, если будут отключения электроэнергии

Парковка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Россия ежегодно с наступлением осени наносит удары по украинской энергетике. Из-за риска плановых или аварийных отключений электроэнергии зимой, всем, в частности владельцам электромобилей, приходится иметь план "Б".

Новини.LIVE разбирались, как водителю электрокара подготовиться к зиме, и что нужно приобрести, чтобы ездить на автомобиле даже во время отключения электроэнергии.

Те, кто сейчас покупает в Украине электрокары — настоящие смельчаки. Ведь кроме цены, такое авто требует существенных дополнительных затрат, особенно с наступлением холодов, рассказал Новини.LIVE автоэксперт Василий Шемчук.

Он напомнил, что в холодном климате эффективность батарей EV падает: запас хода уменьшается, зарядка замедляется. Поэтому, по словам эксперта, владельцу электрокара нужно заблаговременно позаботиться о дополнительных элементах питания для зарядки своего авто.

Что нужно для зарядки электрокара даже во время отключения электроэнергии

Перед покупкой той или иной техники для зарядки авто, эксперт посоветовал сначала четко оценить свои потребности.

"Посчитайте среднее потребление автомобиля за день (кВт-ч). Далее, если уже есть плановые отключения, нужно четко знать, сколько времени за сутки вы будете с электроэнергией. После этого вам нужно определить, какой источник питания нужно приобрести: или отдельно для зарядки авто, или то, что будет обеспечивать потребности авто и вашего дома", — рассказал Василий Шемчук.

Резервный источник энергии для зарядки EV

Один из самых надежных способов для зарядки электрокара, по словам эксперта — стационарная система с батареями (домашний аккумулятор и инвертор).

"Суть такова: вы монтируете литиевую или другую батарею большой емкости, инвертор, контроллер заряда и подключаете ее к системе зарядки авто или зарядному устройству. Это даст вам автономность тогда, когда будут отключения электроэнергии, и возможность заряжать авто, когда это нужно", — отметил Шемчук.

К недостаткам стационарной системы с батареями автоэксперт отнес высокую стоимость оборудования, необходимость монтажа, балансировки, обслуживания и ограниченную емкость батарей.

Ориентировочные расходы:

"Скажем, вам нужно обеспечить заряд EV на 20 кВт-ч для одного "приезда-отъезда". Допустим, батарея с запасом + потери — значит вам нужно примерно 25 кВт-ч полезной емкости", — отметил эксперт.

По его словам, цена аккумуляторов LiFePO₄ или других литиевых батарей колеблется в пределах 150-300 долларов за кВт-ч, в зависимости от производителя, технологии, доставки.

К этому также нужны инвертор, контроллер заряда, система защиты, монтаж, кабели. Это может добавить еще 20-50% к стоимости батареи.

"Таким образом, 25 кВт-ч, умноженные на 200 долларов, равны 5 000 долларов. Добавим сюда надстройки, и стоимость стационарной системы с батареями может достичь от 8-9 тысяч долларов и выше, в зависимости от бренда, логистики, сложности монтажа", — добавил Шемчук.

Он отметил, что в Украине уже появляются портативные станции, которые могут служить резервом.

"Например, есть украинское устройство до 7,7 кВт-ч, с мощностью до 12 кВт. Его цена составляет около 60 000 гривен. Такие устройства могут быть частью вашего резерва", — подчеркнул эксперт.

Портативные электростанции (mobile power stations)

Василий Шемчук пояснил, что это компактные модули с батареей, инвертором и выходами, которые можно переносить. Их можно подключать к зарядному кабелю для авто (по соответствующим схемам) или использовать для питания бытовой розетки (НА 220В) и зарядного устройства EV.

Преимущества:

Мобильность, сравнительно легкий монтаж.

Относительно быстрая инсталляция.

Могут служить и для других целей (освещение, ноутбук и т.д.).

Недостатки:

Меньшая емкость, чем у стационарных решений.

Ограничения по пику нагрузки.

Дороже "за кВт-ч", чем большие стационарные системы.

"У нас в магазинах уже можно найти портативные энергетические станции, от примерно 30 000 гривен за модель средней мощности. Это может быть временным решением на случай непродолжительных отключений электроэнергии", — отметил автоэксперт.

Генератор (дизель, бензин или газ)

Генератор внутреннего сгорания с резервным топливом, по словам Василия Шемчука, может питать зарядное устройство EV, а также выдерживать бытовую нагрузку.

Преимущества:

Значительная мощность, длительное питание, независимо от погоды или условий.

Относительно дешевле единичная установка (особенно для больших мощностей).

Недостатки:

Шум, потребность в топливе (логистика, хранение).

Выбросы, обслуживание.

Не подойдет для длительных отключений электроэнергии, если топливо закончится.

"Генератор на 5-10 кВт может стоить десятки тысяч гривен, плюс топливо и расходы на обслуживание", — добавил эксперт.

Система автоматического переключения (ATS/реле переключения)

Чтобы при отключении питания система автоматически переключалась на резервный источник (аккумулятор или генератор), то, по словам автоэксперта, нужен автоматический выключатель или система ATS (Automatic Transfer Switch). Это позволяет начать заряд авто без участия владельца в момент выключения.

Цена ATS или реле переключения большой мощности может составлять несколько тысяч гривен (в зависимости от параметров).

Пошаговый "чек-лист" для владельца электрокара

Оценить ежедневное потребление EV (сколько кВт-ч вы реально используете). Определить, какое время вы хотите "выдержать" без электричества (4 ч, 8 ч, сутки). Разработать систему резерва: портативная станция, или стационарный аккумулятор + инвертор + ATS, или генератор. Позаботиться о переключателе (ATS), который автоматически переключит питание при отключении. Оптимизировать потребление (не заряжать аккумулятор до 100%, использовать тепловые системы с минимальной нагрузкой). Регулярное тестирование системы — проверять, работает ли все корректно, в порядке ли батарея. Иметь запасные компоненты: кабели, предохранители, запасное топливо для генератора и т.д.

Что делать во время отключений электроэнергии

Если резервная система активна — заряжайте EV в "ночные часы" или во времена, когда потребление в сети ниже.

в "ночные часы" или во времена, когда потребление в сети ниже. Используйте "экономичный режим" обогрева авто , чтобы обойтись минимальным потреблением.

, чтобы обойтись минимальным потреблением. Распределяйте заряд. Возможно, держать зарядку на "поддержке", а не однократно истощать батарею.

Возможно, держать зарядку на "поддержке", а не однократно истощать батарею. Помните о температурном режиме. Холод влияет на эффективность резервной батареи также.

Холод влияет на эффективность резервной батареи также. Следите за графиком отключений. Это поможет планировать подзарядку при доступной энергии.

Также недавно в НАК "Нафтогаз Украины" призвали по возможности экономно относиться к потреблению газа, ведь каждый сэкономленный кубометр имеет значение. В то же время украинцев призвали заранее подготовиться к зиме: купить все необходимое и узнать, где можно снять наличные с карты во время отключения света.