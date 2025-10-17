Как снять наличные с карты во время отключений света — все способы

Очередь к банкомату. УНИАН

С приходом холодов в Украине значительно участились отключения электроэнергии. Массированные удары по энергетической инфраструктуре вынуждают операторов вводить плановые и аварийные отключения, а следствием становятся внезапные блэкауты в городах и селах. В таких условиях важно знать простые и безопасные способы снятия наличных с платежной карты.

О том, где снять деньги во время блэкаута, рассказали в Центре стратегических коммуникаций.

Реклама

Читайте также:

Где можно снять наличные с карты во время отключения света

Снять наличные во время блэкаута возможно несколькими способами:

В кассе отделения банка. В банкоматах или терминалах дежурных отделений банка, обеспечиваемых альтернативными источниками энергии. С помощью сервиса "Наличные на кассе" при оплате товара в магазинах.

Какие банки работают во время блэкаута

Украинская банковская система уже приспособилась к отключениям света, поэтому почти все финансовые учреждения были присоединены к системе Power Banking — сети отделений банков, которые работают во время блэкаута.

Сейчас в Power Banking входят такие банки:

Приватбанк;

Ощадбанк;

Укрэксимбанк;

Райффайзен Банк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

ОТП Банк;

Универсал банк;

Пивденный;

Кредобанк;

Таскомбанк;

А-Банк.

Карта отделений сети регулярно обновляется. Найти перечень финучреждений, работающих без света, можно на сайте Нацбанка Украины.

Где еще можно снять деньги, кроме банков

Снять наличные с банковской карты можно также при оплате покупок на кассах супермаркетов, аптек и заправок, где действует услуга "Наличные на кассе". В частности это:

Супермаркеты: Сильпо, Фора, Fozzy, Novus, АТБ, Ашан, Varus, Spar, Мегамаркет, Roshen, Свой Маркет, Torba, Лоток, THRASH!, Точка, СИМ23, Наш Край, Делви, WineTime, Spirit&Food, Посад.

Аптеки: АНЦ, Аптека 911, Белая Ромашка, Благодия, Копейка, Витамин, Подорожник, Мед-Сервис, Сальве, Шара, Аптека Доброго Дня, Аптека оптовых цен, 1 Социальная Аптека.

АЗС: OKKO, WOG, Укрнафта, Авиас, БРСМ-Нафта, SOCAR, AMIC.

Другие магазины: КОЛО, Эпицентр, PROSTOR, Фокстрот, Днепр-М, Шик и Блеск, Копеечка, Территория Твоей Техники, MasterZoo.

Важно, что деньги можно снять только при оплате покупки картой. Лимит на максимальную и минимальную сумму каждое заведение определяет самостоятельно.

Ранее мы рассказывали, планируют ли в Украине вводить графики почасовых отключений света.

Также узнавайте, сколько наличных надо иметь дома на случай блэкаута и о каких еще вещах надо позаботиться заранее.