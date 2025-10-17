Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Где снять деньги с карты во время отключений света — список мест

Где снять деньги с карты во время отключений света — список мест

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 11:17
обновлено: 10:27
Как снять наличные с карты во время отключений света — все способы
Очередь к банкомату. УНИАН

С приходом холодов в Украине значительно участились отключения электроэнергии. Массированные удары по энергетической инфраструктуре вынуждают операторов вводить плановые и аварийные отключения, а следствием становятся внезапные блэкауты в городах и селах. В таких условиях важно знать простые и безопасные способы снятия наличных с платежной карты.

О том, где снять деньги во время блэкаута, рассказали в Центре стратегических коммуникаций.

Реклама
Читайте также:

Где можно снять наличные с карты во время отключения света

Снять наличные во время блэкаута возможно несколькими способами:

  1. В кассе отделения банка.
  2. В банкоматах или терминалах дежурных отделений банка, обеспечиваемых альтернативными источниками энергии.
  3. С помощью сервиса "Наличные на кассе" при оплате товара в магазинах.

Какие банки работают во время блэкаута

Украинская банковская система уже приспособилась к отключениям света, поэтому почти все финансовые учреждения были присоединены к системе Power Banking — сети отделений банков, которые работают во время блэкаута.

Сейчас в Power Banking входят такие банки:

  • Приватбанк;
  • Ощадбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • Райффайзен Банк;
  • Укргазбанк;
  • Сенс Банк;
  • ПУМБ;
  • Укрсиббанк;
  • ОТП Банк;
  • Универсал банк;
  • Пивденный;
  • Кредобанк;
  • Таскомбанк;
  • А-Банк.

Карта отделений сети регулярно обновляется. Найти перечень финучреждений, работающих без света, можно на сайте Нацбанка Украины.

Где еще можно снять деньги, кроме банков

Снять наличные с банковской карты можно также при оплате покупок на кассах супермаркетов, аптек и заправок, где действует услуга "Наличные на кассе". В частности это:

  • Супермаркеты: Сильпо, Фора, Fozzy, Novus, АТБ, Ашан, Varus, Spar, Мегамаркет, Roshen, Свой Маркет, Torba, Лоток, THRASH!, Точка, СИМ23, Наш Край, Делви, WineTime, Spirit&Food, Посад.
  • Аптеки: АНЦ, Аптека 911, Белая Ромашка, Благодия, Копейка, Витамин, Подорожник, Мед-Сервис, Сальве, Шара, Аптека Доброго Дня, Аптека оптовых цен, 1 Социальная Аптека.
  • АЗС: OKKO, WOG, Укрнафта, Авиас, БРСМ-Нафта, SOCAR, AMIC.
  • Другие магазины: КОЛО, Эпицентр, PROSTOR, Фокстрот, Днепр-М, Шик и Блеск, Копеечка, Территория Твоей Техники, MasterZoo.

Важно, что деньги можно снять только при оплате покупки картой. Лимит на максимальную и минимальную сумму каждое заведение определяет самостоятельно.

Ранее мы рассказывали, планируют ли в Украине вводить графики почасовых отключений света.

Также узнавайте, сколько наличных надо иметь дома на случай блэкаута и о каких еще вещах надо позаботиться заранее.

деньги банкоматы наличка отключения света блэкаут
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации