Как снять наличные с карты во время отключений света — все способы

Где снять деньги с карты во время отключений света — список мест
С приходом холодов в Украине значительно участились отключения электроэнергии. Массированные удары по энергетической инфраструктуре вынуждают операторов вводить плановые и аварийные отключения, а следствием становятся внезапные блэкауты в городах и селах. В таких условиях важно знать простые и безопасные способы снятия наличных с платежной карты.
О том, где снять деньги во время блэкаута, рассказали в Центре стратегических коммуникаций.
Где можно снять наличные с карты во время отключения света
Снять наличные во время блэкаута возможно несколькими способами:
- В кассе отделения банка.
- В банкоматах или терминалах дежурных отделений банка, обеспечиваемых альтернативными источниками энергии.
- С помощью сервиса "Наличные на кассе" при оплате товара в магазинах.
Какие банки работают во время блэкаута
Украинская банковская система уже приспособилась к отключениям света, поэтому почти все финансовые учреждения были присоединены к системе Power Banking — сети отделений банков, которые работают во время блэкаута.
Сейчас в Power Banking входят такие банки:
- Приватбанк;
- Ощадбанк;
- Укрэксимбанк;
- Райффайзен Банк;
- Укргазбанк;
- Сенс Банк;
- ПУМБ;
- Укрсиббанк;
- ОТП Банк;
- Универсал банк;
- Пивденный;
- Кредобанк;
- Таскомбанк;
- А-Банк.
Карта отделений сети регулярно обновляется. Найти перечень финучреждений, работающих без света, можно на сайте Нацбанка Украины.
Где еще можно снять деньги, кроме банков
Снять наличные с банковской карты можно также при оплате покупок на кассах супермаркетов, аптек и заправок, где действует услуга "Наличные на кассе". В частности это:
- Супермаркеты: Сильпо, Фора, Fozzy, Novus, АТБ, Ашан, Varus, Spar, Мегамаркет, Roshen, Свой Маркет, Torba, Лоток, THRASH!, Точка, СИМ23, Наш Край, Делви, WineTime, Spirit&Food, Посад.
- Аптеки: АНЦ, Аптека 911, Белая Ромашка, Благодия, Копейка, Витамин, Подорожник, Мед-Сервис, Сальве, Шара, Аптека Доброго Дня, Аптека оптовых цен, 1 Социальная Аптека.
- АЗС: OKKO, WOG, Укрнафта, Авиас, БРСМ-Нафта, SOCAR, AMIC.
- Другие магазины: КОЛО, Эпицентр, PROSTOR, Фокстрот, Днепр-М, Шик и Блеск, Копеечка, Территория Твоей Техники, MasterZoo.
Важно, что деньги можно снять только при оплате покупки картой. Лимит на максимальную и минимальную сумму каждое заведение определяет самостоятельно.
