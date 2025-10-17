Відео
Україна
Головна Економіка Де зняти гроші з картки під час відключень світла — список місць

Де зняти гроші з картки під час відключень світла — список місць

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 11:17
Оновлено: 10:27
Як зняти готівку з картки під час відключень світла — усі способи
Черга до банкомата. УНІАН

З приходом холодів в Україні значно почастішали вимкнення електроенергії. Масовані удари по енергетичній інфраструктурі змушують операторів вводити планові та аварійні відключення, а наслідком стають раптові блекаути в містах і селах. У таких умовах важливо знати прості та безпечні способи зняття готівки з платіжної картки.

Про те, де зняти гроші під час блекауту, розповіли в Центрі стратегічних комунікацій.

Читайте також:

Де можна зняти готівку з картки під час відключення світла

Зняти готівку під час блекауту можливо декількома способами:

  1. У касі відділення банку.
  2. У банкоматах або терміналах чергових відділень банку, що забезпечуються альтернативними джерелами енергії.
  3. За допомогою сервісу "Готівка на касі" під час оплати товару в магазинах.

Які банки працюють під час блекауту

Українська банківська система вже пристосувалася до відключень світла, тому майже всі фінансові установи були приєднані до системи Power Banking — мережі відділень банків, які працюють під час блекауту.

Нині в Power Banking входять такі банки: 

  • Приватбанк;
  • Ощадбанк;
  • Укрексімбанк;
  • Райффайзен Банк;
  • Укргазбанк;
  • Сенс Банк;
  • ПУМБ;
  • Укрсиббанк; 
  • ОТП Банк;
  • Універсал банк;
  • Південний;
  • Кредобанк;
  • Таскомбанк;
  • А-Банк. 

Карта відділень мережі регулярно оновлюється. Знайти перелік фінустанов, що працюють без світла, можна на сайті Нацбанку України. 

Де ще можна зняти гроші, крім банків

Зняти готівку з банківської картки можна також при оплаті покупок на касах супермаркетів, аптек та заправок, де діє послуга "Готівка на касі". Зокрема це:

  • Супермаркети: Сільпо, Фора, Fozzy, Novus, АТБ, Ашан, Varus, Spar, Мегамаркет, Roshen, Свій Маркет, Torba, Лоток, THRASH!, Точка, СІМ23, Наш Край, Делві, WineTime, Spirit&Food, Посад.
  • Аптеки: АНЦ, Аптека 911, Біла Ромашка, Благодія, Копійка, Вітамін, Подорожник, Мед-Сервіс, Сальве, Шара, Аптека Доброго Дня, Аптека оптових цін, 1 Соціальна Аптека.
  • АЗС: OKKO, WOG, Укрнафта, Авіас, БРСМ-Нафта, SOCAR, AMIC.
  • Інші магазини: КОЛО, Епіцентр, PROSTOR, Фокстрот, Дніпро-М, Шик і Блиск, Копійочка, Територія Твоєї Техніки, MasterZoo.

Важливо, що гроші можна зняти лише при оплаті покупки карткою. Ліміт на максимальну та мінімальну суму кожен заклад визначає самостійно.

Раніше ми розповідали, чи планують в Україні запроваджувати графіки погодинних відключень світла.

Також дізнавайтеся, скільки готівки треба мати вдома на випадок блекауту та про які ще речі треба подбати заздалегідь.

гроші банкомати готівка відключення світла блекаут
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
