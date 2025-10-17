Як зняти готівку з картки під час відключень світла — усі способи

Де зняти гроші з картки під час відключень світла — список місць
З приходом холодів в Україні значно почастішали вимкнення електроенергії. Масовані удари по енергетичній інфраструктурі змушують операторів вводити планові та аварійні відключення, а наслідком стають раптові блекаути в містах і селах. У таких умовах важливо знати прості та безпечні способи зняття готівки з платіжної картки.
Про те, де зняти гроші під час блекауту, розповіли в Центрі стратегічних комунікацій.
Де можна зняти готівку з картки під час відключення світла
Зняти готівку під час блекауту можливо декількома способами:
- У касі відділення банку.
- У банкоматах або терміналах чергових відділень банку, що забезпечуються альтернативними джерелами енергії.
- За допомогою сервісу "Готівка на касі" під час оплати товару в магазинах.
Які банки працюють під час блекауту
Українська банківська система вже пристосувалася до відключень світла, тому майже всі фінансові установи були приєднані до системи Power Banking — мережі відділень банків, які працюють під час блекауту.
Нині в Power Banking входять такі банки:
- Приватбанк;
- Ощадбанк;
- Укрексімбанк;
- Райффайзен Банк;
- Укргазбанк;
- Сенс Банк;
- ПУМБ;
- Укрсиббанк;
- ОТП Банк;
- Універсал банк;
- Південний;
- Кредобанк;
- Таскомбанк;
- А-Банк.
Карта відділень мережі регулярно оновлюється. Знайти перелік фінустанов, що працюють без світла, можна на сайті Нацбанку України.
Де ще можна зняти гроші, крім банків
Зняти готівку з банківської картки можна також при оплаті покупок на касах супермаркетів, аптек та заправок, де діє послуга "Готівка на касі". Зокрема це:
- Супермаркети: Сільпо, Фора, Fozzy, Novus, АТБ, Ашан, Varus, Spar, Мегамаркет, Roshen, Свій Маркет, Torba, Лоток, THRASH!, Точка, СІМ23, Наш Край, Делві, WineTime, Spirit&Food, Посад.
- Аптеки: АНЦ, Аптека 911, Біла Ромашка, Благодія, Копійка, Вітамін, Подорожник, Мед-Сервіс, Сальве, Шара, Аптека Доброго Дня, Аптека оптових цін, 1 Соціальна Аптека.
- АЗС: OKKO, WOG, Укрнафта, Авіас, БРСМ-Нафта, SOCAR, AMIC.
- Інші магазини: КОЛО, Епіцентр, PROSTOR, Фокстрот, Дніпро-М, Шик і Блиск, Копійочка, Територія Твоєї Техніки, MasterZoo.
Важливо, що гроші можна зняти лише при оплаті покупки карткою. Ліміт на максимальну та мінімальну суму кожен заклад визначає самостійно.
