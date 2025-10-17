Як зняти готівку з картки під час відключень світла — усі способи

Черга до банкомата. УНІАН

З приходом холодів в Україні значно почастішали вимкнення електроенергії. Масовані удари по енергетичній інфраструктурі змушують операторів вводити планові та аварійні відключення, а наслідком стають раптові блекаути в містах і селах. У таких умовах важливо знати прості та безпечні способи зняття готівки з платіжної картки.

Про те, де зняти гроші під час блекауту, розповіли в Центрі стратегічних комунікацій.

Де можна зняти готівку з картки під час відключення світла

Зняти готівку під час блекауту можливо декількома способами:

У касі відділення банку. У банкоматах або терміналах чергових відділень банку, що забезпечуються альтернативними джерелами енергії. За допомогою сервісу "Готівка на касі" під час оплати товару в магазинах.

Які банки працюють під час блекауту

Українська банківська система вже пристосувалася до відключень світла, тому майже всі фінансові установи були приєднані до системи Power Banking — мережі відділень банків, які працюють під час блекауту.

Нині в Power Banking входять такі банки:

Приватбанк;

Ощадбанк;

Укрексімбанк;

Райффайзен Банк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

ОТП Банк;

Універсал банк;

Південний;

Кредобанк;

Таскомбанк;

А-Банк.

Карта відділень мережі регулярно оновлюється. Знайти перелік фінустанов, що працюють без світла, можна на сайті Нацбанку України.

Де ще можна зняти гроші, крім банків

Зняти готівку з банківської картки можна також при оплаті покупок на касах супермаркетів, аптек та заправок, де діє послуга "Готівка на касі". Зокрема це:

Супермаркети: Сільпо, Фора, Fozzy, Novus, АТБ, Ашан, Varus, Spar, Мегамаркет, Roshen, Свій Маркет, Torba, Лоток, THRASH!, Точка, СІМ23, Наш Край, Делві, WineTime, Spirit&Food, Посад.

Аптеки: АНЦ, Аптека 911, Біла Ромашка, Благодія, Копійка, Вітамін, Подорожник, Мед-Сервіс, Сальве, Шара, Аптека Доброго Дня, Аптека оптових цін, 1 Соціальна Аптека.

АЗС: OKKO, WOG, Укрнафта, Авіас, БРСМ-Нафта, SOCAR, AMIC.

Інші магазини: КОЛО, Епіцентр, PROSTOR, Фокстрот, Дніпро-М, Шик і Блиск, Копійочка, Територія Твоєї Техніки, MasterZoo.

Важливо, що гроші можна зняти лише при оплаті покупки карткою. Ліміт на максимальну та мінімальну суму кожен заклад визначає самостійно.

