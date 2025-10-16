Скільки готівки треба мати вдома українцям на випадок блекауту — оптимальна сума

Люди в черзі до банкомата. Фото:УНІАН

Росія продовжує нищити енергетичну інфраструктуру України, тож блекаути стають звичним викликом для багатьох громадян. І готовність до них — не лише питання комфорту, а й фінансової безпеки. У моменти, коли банкомати та термінали не працюють, єдине, що рятує — це готівка.

В Центрі стратегічних комунікацій пояснили, скільки готівки треба мати вдома на випадок блекауту та про які ще речі треба подбати заздалегідь.

Реклама

Читайте також:

Яку суму мати вдома на випадок блекауту

Фахівці рекомендують створити готівковий запас з розрахунку на один-два тижні. Тобто, якщо родина витрачає на повсякденні потреби в середньому 1 000 грн, то оптимально відкласти у фінансову "аварійну валізу" близько 10 000-15 000 грн.

Бажано, щоб ця сума складалася з купюр різного номіналу. Адже дрібними грошима зручніше розраховуватися у громадському транспорті, магазинах, на ринках та у сфері послуг, де часто потрібна решта.

Які ще речі необхідно підготувати

Крім готівкового резерву, українцям радять подбати про те, що допоможе комфортніше і безпечніше пережити можливі відключення світла. Зокрема це:

Зв'язок. Запишіть усі контакти на папері на випадок, якщо батарея телефону розрядиться, розкажіть дітям, де зберігаються ці записи. Аптечка. Зберіть усі ліки постійного вжитку, а також базові засоби від застуди. Документи. Зберігайте у водонепроникному пакеті копії паспортів, ІПН, медичних довідок тощо. Вода та їжа. Оптимально створити запас питної (3 літри на людину) та технічної (10-12 літрів) води. Також закупіть продукти з тривалим терміном зберігання — крупи, консерви, горіхи, сухофрукти, шоколад. Джерела тепла. Це можуть бути грілки (електричні, водяні, каталітичні, хімічні). Якщо є можливість — придбайте генератор, який дозволить використовувати електричні обігрівачі та й взагалі вирішить багато проблем, які виникають через відключення світла. Проте варто враховувати, що генератори можна встановлювати лише на відкритому повітрі, не ближче 6 метрів від вікон.

В Центрі стратегічних комунікацій також рекомендують українцям заздалегідь подбати про утеплення квартир та будинків — ліквідувати щілини у вікнах та дверях за допомогою герметика, посилити ефект опалення, встановивши тепловідбивні екрани за радіаторами тощо.

Раніше ми розповідали, яка ситуація склалася в енергосистемі Україні через обстріли.

Також дізнавайтеся, скільки потрібно заробляти українцям, щоб жити без фінансових обмежень.