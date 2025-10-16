Сколько наличных надо иметь дома украинцам на случай блэкаута — оптимальная сумма

Люди в очереди к банкомату. Фото:УНИАН

Россия продолжает уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому блэкауты становятся привычным вызовом для многих граждан. И готовность к ним — не только вопрос комфорта, но и финансовой безопасности. В моменты, когда банкоматы и терминалы не работают, единственное, что спасает — это наличные.

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, сколько наличных надо иметь дома на случай блэкаута и о каких еще вещах надо позаботиться заранее.

Какую сумму иметь дома на случай блэкаута

Специалисты рекомендуют создать наличный запас из расчета на одну-две недели. То есть, если семья тратит на повседневные нужды в среднем 1 000 грн, то оптимально отложить в финансовый "аварийный чемодан" около 10 000-15 000 грн.

Желательно, чтобы эта сумма состояла из купюр разного номинала. Ведь мелкими деньгами удобнее рассчитываться в общественном транспорте, магазинах, на рынках и в сфере услуг, где часто нужна сдача.

Какие еще вещи необходимо подготовить

Кроме наличного резерва, украинцам советуют позаботиться о том, что поможет комфортнее и безопаснее пережить возможные отключения света. В частности это:

Связь. Запишите все контакты на бумаге на случай, если батарея телефона разрядится, расскажите детям, где хранятся эти записи. Аптечка. Соберите все лекарства постоянного потребления, а также базовые средства от простуды. Документы. Храните в водонепроницаемом пакете копии паспортов, ИНН, медицинских справок и тому подобное. Вода и еда. Оптимально создать запас питьевой (3 литра на человека) и технической (10-12 литров) воды. Также закупите продукты с длительным сроком хранения — крупы, консервы, орехи, сухофрукты, шоколад. Источники тепла. Это могут быть грелки (электрические, водяные, каталитические, химические). Если есть возможность — приобретите генератор, который позволит использовать электрические обогреватели и вообще решит многие проблемы, которые возникают из-за отключения света. Однако следует учитывать, что генераторы можно устанавливать только на открытом воздухе, не ближе 6 метров от окон.

В Центре стратегических коммуникаций также рекомендуют украинцам заранее позаботиться об утеплении квартир и домов — ликвидировать щели в окнах и дверях с помощью герметика, усилить эффект отопления, установив теплоотражающие экраны за радиаторами и тому подобное.

