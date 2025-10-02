Минимальная сумма для комфортной жизни в Украине в 2025 — сколько нужно зарабатывать

Человек держит значительную сумму денег. Фото: Unsplash

Уровень жизни и понятие достатка в разных странах существенно отличаются. В Украине то, сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни, зависит от многих факторов.

О том, сколько в 2025 году нужно зарабатывать украинцам, чтобы жить без финансовых ограничений, сайту Новини.LIVE рассказал финансист Богдан Яремчик.

Реклама

Читайте также:

Сколько в среднем зарабатывают украинцы в 2025 году

В 2025 году средняя зарплата в Украине составляет около 20-23 тысяч гривен (примерно 500-600 долларов). По словам финансиста, этого достаточно, чтобы покрыть базовые потребности в крупных городах, но для жизни без экономии нужны значительно большие доходы.

Каким должен быть доход для комфортной жизни в Украине

Богдан Яремчик объясняет, что чтобы не чувствовать финансовых ограничений, нужно получать примерно в 2-3 раза больше средней зарплаты. Поэтому, в зависимости от состава семьи, в 2025 году для комфортной жизни желательно иметь такой доход:

Если человек живет один, для жизни без существенных ограничений достаточно 40-50 тысяч гривен в месяц. Для семьи с одним ребенком нужна сумма около 80 тысяч гривен в месяц, в зависимости от города и дополнительных расходов на обучение или кружки. Семье из четырех человек взрослые должны зарабатывать суммарно от 100 тысяч гривен в месяц, чтобы иметь возможность жить комфортно, отдыхать и откладывать средства.

Эксперт подчеркивает, что такие доходы позволяют не только покрывать базовые потребности, но и жить без значительных финансовых ограничений, иметь свободное время и заниматься любимыми делами.

Ранее мы писали, что необходимая сумма денег в месяц, чтобы жить без финансовых забот в Польше, зависит от образа жизни, семейного положения и личных потребностей конкретного человека.

Также мы рассказывали, что в 2025 году минимальная зарплата в Украине составляет 8 тысяч гривен, но после налогов работники получают меньше. Попытки повысить ее до фактического прожиточного минимума не имели успеха, поэтому уровень выплат останется неизменным до конца года.