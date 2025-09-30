Сколько нужно зарабатывать в Украине и Польше, чтобы жить комфортно — суммы в 2025 году

Женщина выбирает фрукты в супермаркете. Фото: Pexels

В каждой стране свой уровень жизни и собственные понятия жизни в достатке. И то, сколько нужно зарабатывать в Украине и Польше, чтобы не чувствовать ограничений, зависит от различных факторов.

Новини.LIVE разбирались, какой уровень зарплаты будет комфортным в Украине и Польше.

Реклама

Читайте также:

Сколько нужно зарабатывать в Украине, чтобы хватало на жизнь без экономии

"В 2025 году средняя зарплата в Украине составляет около 20-23 тыс. грн, то есть 500-600 долларов. Этого дохода хватает на базовые расходы в крупных городах, но для жизни без экономии нужны значительно большие суммы", — рассказал Новини.LIVE финансист Богдан Яремчик.

По его словам, чтобы не чувствовать ограничений, нужно в среднем зарабатывать в 2-3 раза больше средней заработной платы.

"Поэтому если человек живет один, то для того, чтобы не чувствовать существенных ограничений, нужно зарабатывать от 40-50 тысяч гривен в месяц. Если это семья с ребенком — то сумма увеличивается до 80 тысяч гривен и выше, в зависимости от города и дополнительных расходов на обучение или кружки", — рассказал эксперт.

Если же семья состоит из четырех человек, то взрослым нужно зарабатывать суммарно от 100 тысяч гривен для комфортной жизни с отдыхом и сбережениями, отметил Богдан Яремчик.

Какой уровень зарплаты будет комфортным для Польши

В Польше, как рассказала Новини.LIVE польский финансист Марта Каминская, минимальная зарплата в 2025 году составляет около 4 600 злотых брутто и примерно 3 300 злотых "на руки" (903 доллара).

Средняя "чистая" зарплата — около 6 000-7 000 злотых (1 900 долларов).

"Одинокому человеку для жизни без ограничений в Польше достаточно от 7 000-8 000 (2 200 долларов) злотых в месяц. Семья с ребенком будет комфортно чувствовать себя с ежемесячным доходом от 12 000-14 000 злотых (3 800 долларов)", — рассказала эксперт.

По ее словам, семье, где двое детей, для полноценной жизни с отдыхом и накоплениями, надо зарабатывать 16 000-18000 злотых (почти 5 тысяч долларов).

"В Украине базовые расходы ниже, но и зарплаты в среднем значительно меньше. В Польше уровень расходов выше, но и возможности заработка позволяют покрывать эти расходы и формировать сбережения", — пояснила Марта Каминская.

Поэтому в любой стране для жизни "без ограничений" нужен доход, который в 2-3 раза превышает среднюю зарплату, резюмировала эксперт.

Ранее мы разбирались, какие четыре модели семейного бюджета самые популярные в Украине, и как установить правила финансовой стороны совместного быта. Также выяснили, сколько необходимо иметь сбережений в 2025 году.