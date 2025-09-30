Скільки потрібно заробляти в Україні та Польщі, щоб жити комфортно — суми у 2025 році

Жінка обирає фрукти в супермаркеті. Фото: Pexels

У кожній країні свій рівень життя і власні поняття життя в достатку. І те, скільки потрібно заробляти в Україні та Польщі, щоб не відчувати обмежень, залежить від різних факторів.

Новини.LIVE розбирались, який рівень зарплати буде комфортним в Україні та Польщі.

Реклама

Читайте також:

Скільки потрібно заробляти в Україні, щоб вистачало на життя без економії

"У 2025 році середня зарплата в Україні становить близько 20-23 тис. грн, тобто 500-600 доларів. Цього доходу вистачає на базові витрати у великих містах, але для життя без економії потрібні значно більші суми", — розповів Новини.LIVE фінансист Богдан Яремчик.

За його словами, щоб не відчувати обмежень, потрібно в середньому заробляти у 2-3 рази більше від середньої заробітної плати.

"Тож якщо людина живе сама, то для того, щоб не відчувати суттєвих обмежень, потрібно заробляти від 40-50 тисяч гривень на місяць. Якщо це сім'я з дитиною — то сума збільшується до 80 тисяч гривень і вище, залежно від міста та додаткових витрат на навчання чи гуртки", — розповів експерт.

Якщо ж сім'я складається з чотирьох людей, то дорослим потрібно заробляти сумарно від 100 тисяч гривень для комфортного життя з відпочинком та заощадженнями, зазначив Богдан Яремчик.

Який рівень зарплати буде комфортним для Польщі

У Польщі, як розповіла Новини.LIVE польська фінансистка Марта Камінська, мінімальна зарплата у 2025 році становить близько 4 600 злотих брутто і приблизно 3 300 злотих "на руки" (903 долари).

Середня "чиста" зарплата — близько 6 000-7 000 злотих (1900 доларів).

"Одинокій людині для життя без обмежень у Польщі достатньо від 7 000-8 000 (2 200 доларів) злотих на місяць. Сім’я з дитиною буде комфортно почуватися зі щомісячним доходом від 12 000-14 000 злотих (3 800 доларів)", — розповіла експертка.

За її словами, сім’ї, де двоє дітей, для повноцінного життя з відпочинком і накопиченнями треба заробляти 16 000-18000 злотих (майже 5 тисяч доларів).

"В Україні базові витрати нижчі, але й зарплати в середньому значно менші. У Польщі рівень витрат вищий, але й можливості заробітку дають змогу покривати ці витрати та формувати заощадження", — пояснила Марта Камінська.

Тож у будь-якій країні для життя "без обмежень" потрібен дохід, що у 2–3 рази перевищує середню зарплату, резюмувала експертка.

Раніше ми розбиралися, які чотири моделі сімейного бюджету найпопулярніші в Україні, та як встановити правила фінансової сторони спільного побуту. Також з'ясували, скільки необхідно мати заощаджень у 2025 році.