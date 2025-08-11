Фінансова безпека — скільки заощаджень варто мати українцям при мінімалці та середній зарплаті

Гривні в конверті. Фото: УНІАН

Фінансова подушка — це те, що необхідне кожному з нас, особливо у часи війни. Це той об'єм заощаджень, який здатен покрити бодай базові витрати людини на кілька місяців.

Новини.LIVE розбирались, скільки необхідно мати заощаджень у 2025 році, щоб відчувати впевненість у завтрашньому дні.

Що таке фінансова подушка

Це запас грошей, який допомагає без серйозних потрясінь пережити кризові часи, як, до прикладу, втрата роботи, лікування, ремонт чи переїзд.

Більшість експертів сходяться думками, що найбільш прийнятним є той запас, який може покрити витрати у проміжку від 3 до 6 місяців.

Для того щоб розрахувати оптимальний об'єм фінансової подушки, ми взяли кілька різних рівнів доходів українців, починаючи від мінімальної заробітної плати, до тої, яку можна вважати вище середньої.

Нагадаємо, що станом на червень 2025 року середня зарплата в Україні становила приблизно 24 609 гривень. Мінімальна ж зарплата — 8 тисяч гривень. Рівень зарплати вище середнього — приблизно 27-30 тисяч гривень.

Рівень заощаджень при мінімальній зарплаті

"Якщо потрібно розрахувати, якою має бути фінансова подушка при мінімальній заробітній платі, то давайте візьмемо просту математику. Враховуючи, що потрібен запас коштів мінімум на 3 місяці, то тоді 8 тисяч множимо на 3 й отримуємо 24 тисячі гривень", — розповів Новини.LIVE фінансовий аналітик Олександр Іванчук.

Відповідно, за його словами, фінансова подушка при мінімальній заробітній платі на 6 місяців має бути у розмірі 48 тисяч гривень.

"Чи реально це зробити при "мінімалці"? Скажімо так: важко, довго, але реально. Бо ж потрібно враховувати, що рівень реальних витрат, особливо у містах, значно перевищує мінімальну зарплату. Тому у цьому випадку однозначно потрібно ще шукати додаткові джерела доходу", — зазначив експерт.

Фінансова подушка при середній зарплаті

Якщо, за словами фінансового аналітика, взяти розмір середньої зарплати "чистими", тобто після вирахувань податків, то виходить сума 20 тисяч гривень.

"Тут так само, за правилом "3-6": на три місяці у людини повинно бути не менше 60 тисяч гривень, а на 6 місяців — не менше 120 тисяч", — додав Іванчук.

Накопичення при зарплаті, що вважається вищою за середню

Якщо людина отримує "чистими" 27 тисяч гривень на місяць, то, відповідно, розмір заощаджень на 3 місяці повинен складати 81 тисячу гривень, а на пів року — 162 тисячі гривень.

"У будь-якому випадку неважливо, ви отримуєте "мінімалку" чи високу зарплату, потрібно почати з формування запасу хоча б на один місяць. Далі, коли це стане звичкою, буде легше відкладати кошти. Головне — починати й діяти послідовно, навіть якщо суми на перших порах здаються скромними", — зазначив експерт.

Вміст фінансової подушки у 2025 році

Друге питання, яке постає перед людиною, коли вона вирішила створити свою фінансову подушку, — у чому ж саме зберігати свої кошти. Адже правильна структура заощаджень зменшить ризики девальвації валюти. Тож накопичення згодом не знеціняться.

Звичайно, базовою складовою у фінансовій подушці повинна бути гривня. Адже це наші повсякденні витрати — комуналка, харчування, їжа і так далі.

"Тому оптимально, якщо від третини до половини накопичень у вас будуть саме в гривнях. Їх можна або зберігати на окремому рахунку в банку, або покласти на депозит з можливістю дострокового зняття", — пояснив Іванчук.

Ще одна третина або й 40% накопичень, за словами експерта, має бути у валюті — доларах або євро.

"Крім стабільності це ще й дасть можливість безпроблемно розраховуватись за кордоном, або вигідний обмін у разі великих покупок", — додав він.

Ще один актив, над яким, за словами фінансового аналітика, слід подумати, — це ОВДП, облігації внутрішньої державної позики.

У цьому активі можна зберігати 25-30% своїх заощаджень. Звичайно, за умови, що ви готові "заморозити" їх на кілька років. ОВДП — нині один з найбільш надійних інструментів для інвестицій і дохідність вищу за депозити.

"Найкраще у цьому випадку обирати коротко- чи середньострокові ОВДП, щоб у разі потреби можна було відносно швидко повернути гроші", — додав експерт.

Переваги та недоліки складу фінансової подушки

Фінансовий аналітик додав, що кожному, хто хоче мати певну суму накопичень, потрібно віднестися з великою долею реалізму, адже кожна зі складових фінансової подушки має свої плюси й мінуси.

"Плюси щодо гривні однозначні. Це миттєвий доступ до коштів для щоденних витрат, ці кошти не потрібно конвертувати. Також у людини є можливість тримати на карті або короткому депозиті", — зазначив Іванчук.

Серед мінусів він виділив інфляцію та великий ризик знецінення у разі девальвації.

Серед позитивних моментів заощаджень у валюті фінансовий аналітик виділив таке: захист від девальвації гривні та легкі розрахунки за кордоном. Серед мінусів — непередбаченість курсових коливань та в середньому, 35% конвертації під час оплати покупок в Україні.

За його словами, найголовніший і беззаперечний плюс заощаджень в ОВДП — державна гарантія. Крім того, в ОВДП вища дохідність, ніж у депозитів.

"Також до плюсів можна зарахувати те, що у коштів, що витрачені на ОВДП, обмежена ліквідність, тому вони фактично "заморожені" до погашення", — додав експерт.

Серед мінусів, якщо їх так можна назвати, — потрібно мати брокерський або банківський рахунок.

Раніше ми писали, що заможність зазвичай пов’язують із рівнем фінансової стабільності. Проте в різних країнах існують власні уявлення про те, який щомісячний дохід дозволяє людині піднятися із середнього прошарку до категорії забезпечених.

Також ми розповідали, що тема накопичення грошей є актуальною для кожного — від студентів до людей похилого віку. Одні примудряються відкладати кошти навіть при скромних доходах, тоді як інші змушені влазити в борги, маючи чималу зарплату.