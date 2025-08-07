Відео
Фінансовий добробут — що може собі дозволити середній клас

Фінансовий добробут — що може собі дозволити середній клас

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 06:35
Критерії середнього класу — хто ці люди і що можуть собі дозволити
Гроші в гаманці. Фото: Pexels

Приналежність людини до середнього класу визначається не лише матеріальним добробутом, але й купівельною спроможністю. Наявність накопичень не завжди означає змогу витратити ці кошти на бажаний подарунок або поїздку за кордон. Так само купівля побутової техніки чи автомобіля не є основним критерієм фінансового достатку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що можуть собі дозволити реальні представники середнього класу.

Що мають люди із середнього класу

В багатьох країнах критерії ідентифікації відрізняються. Але майже ідентичним є перелік матеріальних благ і можливостей, доступних представникам середнього класу. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки беруть до уваги як розмір регулярних доходів, так і купівельну спроможність громадян.

Аби вважатися середнім класом у США, треба мати змогу витрачати кошти на улюблену їжу, одяг, оренду житла, автомобілі, техніку, подорожі, інвестиції в нерухомість, відвідування театрів і концертів, найм приватних репетиторів та інші блага.

В Європі схожий метод ідентифікації. Людину вважатимуть бідною, якщо в неї нема понад три пункти зі списку:

  • телефону;
  • телевізора;
  • пральної машини;
  • автомобіля;
  • змоги харчуватися м'ясом і рибою мінімум через день;
  • можливості відпочивати за кордоном щонайменше тиждень у рік;
  • змоги закрити непередбачувані витрати;
  • коштів на оренду житла, оплату іпотеки чи комунальних платежів.

Що стосується України, то наш середній клас визначається за наявністю власного автомобіля чи коштів на його придбання, "фінансової подушки", відкладеної суми на відпочинок за кордоном або подорожі принаймні двічі на рік. Плюс треба мати стійкий дохід від 30 000 грн на місяць. Далеко не кожен громадянин відповідає цим критеріям.

Чи є в Україні середній клас

Експерти не сходяться у думці, яку частку населення України становить середній клас. Народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко розповів в ефірі Новини.LIVE, що у 2024 році таких людей було менше 7% (за рівнем доходу). Ще відсоток — це багатії, а близько 92% населення — бідний клас.

"Потенційного середнього класу — людей, які вважають себе такими в Україні — в нас понад 40%. Тих, хто є ним по факту за доходом, зараз менш як 7%", — констатував Ніколаєнко.

Водночас аналітик центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ назвав інші цифри. На його думку, частка середнього класу перебуває на рівні 10-15%. Після початку повномасштабної війни кількість так званих імітаторів різко зменшилася, а люди на периферії планомірно переходять до касти бідних.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найбагатшим німцем є Дітер Шварц — власник популярних мереж супермаркетів Lidl та Kaufland. Його статки оцінили у 41 млрд доларів станом на 2025 рік.

Також ми писали, що найбільше зростання добробуту у 2024 році зафіксували в Угорщині, Литві та Швеції — понад 15%. Водночас у Туреччині медіанне багатство суттєво впало — на 20,9%.

гроші багатство покупки фінанси добробут
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
